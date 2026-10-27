На красный никто не проедет: почему не удаление стало решающим в кубковом Классическом ''Динамо'' против ''Шахтера''? Обзор матча

В главном матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" буквально разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0. Столичный клуб больше часа играл вдесятером и пропустил все голы именно в меньшинстве. Но почему удаление не стало самым влиятельным фактором поражения? И за счет чего горняки смогли сломать интересный замысел соперника? OBOZ.UA анализирует ключевые моменты спорного матча.

Видео дня

Этот материал создан по итогам медиатура, организованного ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Первый тайм. Бущану и Михавко не везет

Уже в первую минуту едва не случился один из самых быстрых голов Кубка. Безумная обрезка Матвиенко в центре поля вывела Шолу на свободные ворота. Тот слишком поверил в то, насколько свободно ему достался мяч, и затянул с решением. Капитан "Шахтера" затем доиграл эпизод и в отчаянном подкате бросился на мяч, едва не рискуя получить травму, и выбил его на угловой. Такое давление со стороны киевлян легко объяснить – фактор тренера. Банально было непонятно, чего ждать от недавно назначенного Кендзьорека. Ведь у Турана для подготовки из прошлого опыта была только игра с "Кудровкой", но этого недостаточно для анализа.

Обе команды за первую половину тайма не создали моментов и не приблизились к чужим воротам – вся борьба шла в центре поля за такие важные клочки пространства. Особую роль в давлении на Назарину играли Пономаренко, Бражко и Шапаренко. Их борьба строилась на мелких фолах, на грани дозволенного, но на 11-й минуте произошел ненужный фол. Бущану повезло, что мяч нокаутировал Бражко, ведь удар Назарины был очень сильным.

"Динамо" перехватило инициативу на старте и играло в интересный комбинационный футбол с короткими передачами. Игроки спешили избавиться от мяча, чтобы кто-то еще не закрытый попытался развить атаку, особенно при выходе из-под прессинга. Эта спешка едва не стоила им гола: Бражко отдал назад голкиперу, и Бущану снова повезло. Очеретько совершенно осознанно бросился на мяч и опоздал всего на мгновение – голкипер выбил его. Главная проблема оставалась прежней – эпизод не возникал. А у донецкого клуба после этого моменты посыпались один за другим.

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Горняки не были заметны минут 20, и только тогда им удалось хоть как-то наладить игру. "Шахтер" попробовал давить справа, через дуэт Алиссона и Очеретько. Туда же поднимался и Тобиас, который попытался поймать мяч, но с лету отправил его куда-то в направлении польской границы. После эпизода, в котором Бущана едва не поймали на ошибке, уверенность перешла на сторону оранжево-черных в полном составе. Кульминацией борьбы стала стычка в штрафной, после которой Михавко получил прямую красную карточку. Динамовцы поплатились за собственную волевую инициативу. Пришлось снимать Волошина и укреплять оборону силами Тиаре.

Главные истории дня

Первый тайм был волнообразным до удаления. Много беговой работы, много эмоций, много споров и несколько драк. Желтые карточки сыпались в сторону "Шахтера", тогда как "Динамо" с 31-й минуты было вынуждено хотя бы фолами искать возможность уравнять составы. Быстрее всего к новым условиям приспособились именно подопечные Турана, в то время как бело-синие закрылись по схеме 5-4-0. Какое-то время Бущану везло, пока Мендоса не ассистировал сам себе. Он великолепно разобрался с мячом и пробил стену из футболистов. 1:0. Стало очевидно, что после перерыва именно чемпион Украины будет вести игру.

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Второй тайм. Абсолютный кураж "Шахтаря"

После перерыва команды будто не прекращали борьбу. Футбол лишь изредка выходил на поле и упирался в новые стычки. Численное преимущество давало о себе знать: "Шахтар" прекрасно пользовался тем, что "Динамо" не знало, как завершать атаки. Когда Шола получил отличный пас, ему некому было прострелить в штрафную. И неважно, что в этом эпизоде нападающий оказался в офсайде, – киевляне не избавились от проблемы с завершением атак. В обороне стабильно оставались 5 игроков, а впереди у киевлян царил сплошной хаос.

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Горняки играли как море, постоянно возвращаясь в чужую штрафную. Иногда это прерывалось попыткой контратаки, но индивидуальные ошибки всех возможных футболистов и запутавшиеся ноги сводили на нет все возможные попытки киевлян. После этого накатывала новая волна. Вполне логично, ведь стоило Герреро броситься на отбор в защитной позиции – мяч уходил на фланг, и линии было проще разрезать. Первый настоящий удар бело-синих (и единственный за весь матч) состоялся лишь на 55-й минуте, и это была первая успешная вылазка. "Шахтер" долго контролировал игру, но после стандарта потерял мяч. Быстрая ответная атака завершилась ударом Дубинчака с линии штрафной – это был первый раз, когда мы вспомнили о Ризныке. Удар был несильным, поэтому голкипер легко его поймал.

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Единственный гол позволял горнякам свободно перекатывать мяч с фланга на фланг. Хотя по лицу Турана было заметно, что команда не выжимает из ситуации максимум, который мог бы обернуться еще несколькими голами. Давление не ослабевало, и результат пришел с правого фланга, где Алиссон стал полноправным хозяином зоны. Он обыграл нескольких защитников и выполнил мягкую передачу. Изаке открылся под навес и уверенно пробил Бущана. Дело в том, что Траоре отвлек внимание на себя и освободил одноклубника от опеки. 2:0.

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Кендзерек бросил много игроков на спасение игры, но на самом деле обладатель Кубка бесславно уступил. Ключевой эпизод в виде удаления сломал интересную стратегию и безоговорочную борьбу стенка на стенку. Но на самом деле мы увидели два классических варианта украинских грандов: "Шахтар", который выглядит грозно и традиционно находит свое окно возможностей ближе к финалу, и "Динамо", которое теряется в момент и на стандартах, когда все идет не по их плану. Победитель этого матча просто воспользовался старой и нерешенной проблемой. А третий гол под конец уже стал личным издевательством со стороны легионеров. После этого тренерский штаб уже мог быть доволен.

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3:0 – кубковое Классическое завершается победой "Шахтера". Подопечные Турана продолжают одновременно играть в трех турнирах, а донецкий клуб успешно проводит ротацию футболистов и выдерживает, возможно, главный экзамен Кубка Украины. "Динамо" остается один на один с УПЛ и теперь должно решить, нужны ли команде хотя бы медали.

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