Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о невозможности изоляции страны в мировом спорте. В ведомстве уверені, что попытки отстранить Россию от мирового спорта обречены на провал.

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Поводом для очередного выступления дипломатов из РФ стало решение Норвегии ограничить въезд россиянам для участия в спортивных соревнованиях.

В министерстве назвали такие меры дискриминационными и противоречащими принципу "спорт вне политики". Там также подчеркнули, что Россия намерена продолжать защищать интересы своих спортивных федераций и атлетов, в том числе через международные судебные инстанции.

"Наша страна была и остается великой спортивной державой, а любые попытки изолировать или вытеснить ее из глобального спорта бесперспективны и заранее обречены на провал", – заявили в МИД.

Российские болельщики встретили это заявление насмешками. В комментариях пользователи указывали на то, что изоляция российского спорта уже стала реальностью, а слова о ее провале пока не подкреплены конкретными результатами.

"По-моему, вытеснение прошло успешно", – написал один из комментаторов. Другой пользователь заметил: "Так уже изолировали, успешно". Еще один участник обсуждения иронично добавил: "Так они уже успешны. В чем провал-то?"

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Некоторые болельщики обратили внимание на отсутствие практических действий со стороны ведомства. "Так может уже делом свои слова подтвердите? Пока что провалом обречены все ваши попытки вернуть Россию в мировой спорт", – написал пользователь.

Другие комментаторы потребовали объяснить, каким образом МИД собирается добиваться возвращения российских спортсменов на международные старты.

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"Слова, слова. А где дела и действия? Где? На позорное отношение к нашим спортсменам недружеских стран", – говорится в одном из сообщений.

Отдельные участники дискуссии напомнили о продолжительности отстранения российских атлетов и последствиях пропуска крупных турниров для их карьеры.

"Ну на пять лет изолировали, и еще минимум года два этот бан продлится. Что такое семь лет, это почти два олимпийских цикла и половина спортивной карьеры отдельного спортсмена", – отметил один из болельщиков.