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"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ
Роднина высказалась о нидерландцах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина возмутилась действиями властей Нидерландов, которые отказались пускать в страну гимнастов сборной России на чемпионат мира. Депутатка Государственной думы потребовала от европейцев обеспечивать выдачу виз атлетам из РФ.

Об этом Роднина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, россияне в этой ситуации очень возмущены и требуют разбирательств решения Нидерландов со стороны международной федераций.

''Мы недовольны. Всех возмущает'': в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

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''Мы недовольны. Всех возмущает'': в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова и диктатор Владимир Путин. Источник: Википедия

"Ну, конечно, это плохо. Что тут еще комментировать? Какое тут еще может быть отношение? Что я должна сказать: как замечательно, что наших спортсменов не пустили? Любая страна, которая берется за проведение международных соревнований, обязана обеспечить визовую поддержку. Конечно, надо разбираться, почему этого не произошло. Понятно, что нас всех это возмущает, мы недовольны", – сказала Роднина.

До этого олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Европа наносит вред самой себе, отказывая в допуске российским спортсменам.

''Мы недовольны. Всех возмущает'': в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Ирина Роднина. Источник: t.me/s/rodninaofficial

''Мы недовольны. Всех возмущает'': в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ

Россию не пустили на ЧМ. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев обвинил Европу в подготовке войны против России.

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