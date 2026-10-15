Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина возмутилась действиями властей Нидерландов, которые отказались пускать в страну гимнастов сборной России на чемпионат мира. Депутатка Государственной думы потребовала от европейцев обеспечивать выдачу виз атлетам из РФ.

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Об этом Роднина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, россияне в этой ситуации очень возмущены и требуют разбирательств решения Нидерландов со стороны международной федераций.

"Ну, конечно, это плохо. Что тут еще комментировать? Какое тут еще может быть отношение? Что я должна сказать: как замечательно, что наших спортсменов не пустили? Любая страна, которая берется за проведение международных соревнований, обязана обеспечить визовую поддержку. Конечно, надо разбираться, почему этого не произошло. Понятно, что нас всех это возмущает, мы недовольны", – сказала Роднина.

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До этого олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Европа наносит вред самой себе, отказывая в допуске российским спортсменам.

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