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"Мы недовольны": в России вскипели из-за ситуации с "новой любовницей Путина" в мировом фигурном катании

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
93
"Мы недовольны": в России вскипели из-за ситуации с "новой любовницей Путина" в мировом фигурном катании
Валиева отстранена от всех турниров

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе возмутился лишением "нейтрального статуса" Камилы Валиевой и других лидеров сборной. Олимпийский чемпион-2002 обвинил Международный союз конькобежцев (ISU) в якобы несправедливых санкциях в отношении представителей страны-агрессорки.

Об этом Сихарулидзе заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник дикторского режима Владимира Путина пригрозил ISU разборками и борьбой за право российских фигуристов выступать наравне со всеми, забыв упомянуть причины их отстранения.

''Мы недовольны'': в России вскипели из-за ситуации с ''новой любовницей Путина'' в мировом фигурном катании

Валиева на ОИ-2022

"Мы недовольны и разочарованы тем, что четыре ведущих российских фигуриста остались без нейтрального статуса и не могут выступать на международных соревнованиях. Обязательно будем добиваться справедливости и бороться за то, чтобы этот статус они получили", – сказал Сихарулидзе.

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Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

''Мы недовольны'': в России вскипели из-за ситуации с ''новой любовницей Путина'' в мировом фигурном катании

Антон Сихарулидзе. Источник: ТАСС

''Мы недовольны'': в России вскипели из-за ситуации с ''новой любовницей Путина'' в мировом фигурном катании

Путин и Валиева. Источник: ТАСС

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

''Мы недовольны'': в России вскипели из-за ситуации с ''новой любовницей Путина'' в мировом фигурном катании

Валиева отбыла дисквалификацию за допинг. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.

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