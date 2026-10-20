Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе возмутился лишением "нейтрального статуса" Камилы Валиевой и других лидеров сборной. Олимпийский чемпион-2002 обвинил Международный союз конькобежцев (ISU) в якобы несправедливых санкциях в отношении представителей страны-агрессорки.

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Об этом Сихарулидзе заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник дикторского режима Владимира Путина пригрозил ISU разборками и борьбой за право российских фигуристов выступать наравне со всеми, забыв упомянуть причины их отстранения.

"Мы недовольны и разочарованы тем, что четыре ведущих российских фигуриста остались без нейтрального статуса и не могут выступать на международных соревнованиях. Обязательно будем добиваться справедливости и бороться за то, чтобы этот статус они получили", – сказал Сихарулидзе.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

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Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.