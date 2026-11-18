Украинский футболист Михаил Мудрик рассказал о своем знакомстве с владельцем донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым и поделился впечатлениями от общения с ним. В интервью Дмитрию Гордону 25-летний вингер высоко оценил человеческие качества бизнесмена и объяснил, почему тот не согласился продавать его в европейские клубы до появления предложения от "Челси".

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"Ахметов – человек с большой буквы", – заявил Мудрик.

Футболист признался, что личное знакомство с владельцем "Шахтера" подтвердило его прежние представления об этом человеке.

"Очень запоминается знакомство. Очень положительный человек. Все домыслы, которые у меня были о нем, подтвердились. Я убедился еще раз в том, что это человек с большой буквы", – рассказал украинец.

Во время разговора Гордон напомнил, что в период выступлений Мудрика за донецкий клуб интерес к нему проявляли несколько европейских топ-команд. Однако Ахметов не спешил соглашаться на поступавшие предложения и рассчитывал получить за футболиста максимально выгодную сумму.

Мудрик связал такое решение владельца клуба с сочетанием футбольной интуиции и понимания игры.

"Я думаю, это в симбиозе все вместе. Это и интуиция, и то, как человек понимает футбол. Думаю, это сыграло роль", – объяснил футболист.

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Интерес к украинскому вингеру резко вырос после его выступлений за "Шахтер" в сезоне-2022/23. В чемпионате Украины Мудрик забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 12 матчах. Еще три гола он записал на свой счет в шести поединках группового этапа Лиги чемпионов.

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Особенно запомнились его выступления против "Реала" и "РБ Лейпциг". В матче с немецким клубом украинец отметился голом и двумя ассистами, а игра против мадридцев привлекла внимание европейской футбольной аудитории. Болельщики "Реала" даже аплодировали Мудрику, когда он покидал поле.

В январе 2023 года "Шахтер" договорился о продаже футболиста в лондонский "Челси". Сумма сделки составила 100 млн евро с учетом бонусов: 70 млн евро гарантированной выплаты и еще 30 млн в виде дополнительных платежей. На тот момент этот переход стал рекордным в истории украинского футбола.