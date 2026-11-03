Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила нелепое мнение о том, что право на проведение мирового хоккейного первенства могли бы отдать России. Депутатка Государственной думы, комментируя позицию Германии, которая примет турнир-2027, в отношении возвращения РФ, назвала соревнования легкими для организации в стране-агрессорке.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина в то же время пожаловалась, что в случае переноса ЧМ в РФ россияне столкнулся с бойкотами со стороны других стран из-за их нежелания играть с агрессорами.

"Мы всегда готовы провести чемпионат мира, если немецкая сторона откажется от проведения этого турнира. Понятно, что подготовка чемпионата мира всегда занимает больше времени, чем другие соревнования по хоккею, но для нашей страны это абсолютно не проблема. Другой вопрос, что могут пойти бойкоты от других стран, они могут начать мутить воду. Говорить, что не поедут в Россию. Но на фоне отказа Германии мы можем предложить проведение чемпионата мира, хотя и США, конечно, тоже предложить могут", – сказала Журова.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) немедленно допустить сборные России к своим турнирам во всех возрастных категориях. В Финляндии тут же заявили решительный протест в связи с этим решением. В самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

На ЧМ-2027 в Германии впервые должна сыграть сборная Украины. В России уже потребовали, чтобы нашу команду исключили из турнира ради возвращения агрессоров.

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Как сообщал OBOZ.UA, руководство Немецкого хоккейного союза (DEB) выступило категорически против допуска России к международным соревнованиям.

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