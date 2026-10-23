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"Можно назвать ядовитой": Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read2 мин
1,2 т.
"Можно назвать ядовитой": Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной
Монфис прокомментировал развод со Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис впервые высказался о своем разводе с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. 40-летний парижанин отметил, что несмотря на разрыв отношений пара остается семьей, ведь они вместе продолжают воспитывать дочь Скай.

Об этом Монфис написал на своей странице в социальной сети Instagram. Бывшая шестая ракетка мирового рейтинга подчеркнул, что он бесконечно уважает Свитолину и те причины, которые побудили ее стать инициатором развода.

''Можно назвать ядовитой'': Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной

Монфис с Элиной и их дочкой Скай. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

"Элина не была обязана кому-либо что-то объяснять, но она решила рассказать о причинах своего решения искренне и открыто – так, как посчитала правильным. Многие сочли ее объяснение недостаточно "идеальным", и Элина столкнулась с критикой, которую, на мой взгляд, можно назвать в лучшем случае бестактной, а в худшем – ядовитой. Мы с Элиной больше не пара, но мы по-прежнему семья. И хотя у меня болит сердце, я навсегда останусь благодарен ей за поддержку и любовь, которые она дарила мне все эти годы", – поделился эмоциями Монфис.

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Спортсмен, который принял решение досрочно завершить карьеру, также призвал поклонников с уважением относится к решению партнеров.

''Можно назвать ядовитой'': Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной

Гаэль Монфис. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

"Я искренне ценю то, что окружающим небезразлично мое счастье, но меня глубоко огорчает отсутствие деликатности и доброты по отношению к Элине. Даже если кто-то не понимает ее мотивов или не согласен с ними, пожалуйста, помните: в любых отношениях происходит гораздо больше того, что остается за кулисами и чего невозможно передать в одном посте. У Элины – свои битвы, у меня – свои. Я уважаю ее выбор и причины, которыми она руководствовалась. Мы продолжим поддерживать друг друга и заботиться друг о друге – особенно теперь, когда нас связывает общий ребенок", – резюмировал француз.

''Можно назвать ядовитой'': Монфис прервал молчание о разводе со Свитолиной

Элина Свитолина. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

Ранее Свитолина призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

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