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Моуриньо выгоняет из "Реала" футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Моуриньо выгоняет из "Реала" футболиста сборной Украины
Наш вратарь оказался среди игроков, на которых португальский тренер не рассчитывает в нынешнем сезоне

Украинский голкипер Андрей Лунин оказался среди игроков, на которых Жозе Моуриньо не рассчитывает в нынешнем сезоне мадридского "Реала". По данным оценки состава команды от The Athletic после первых месяцев работы португальского специалиста, 27-летний вратарь сборной Украины фактически выпал из основной обоймы клуба.

В текущем сезоне-2026/27 Лунин пока не провел ни одного официального матча за "Реал": 0 матчей, 0 минут, 0 пропущенных голов, 0 сейвов и 0 "сухих" встреч.

В прошлом сезоне, 2025/26, Андрей сыграл 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, сделал 38 сейвов, сыграл 1035 минут, провел 1 матч на ноль и 11 раз выходил в стартовом составе. В Ла Лиге у него было 6 матчей, 7 пропущенных голов, 16 сейвов и 1 "сухой" матч.

Моуриньо выгоняет из ''Реала'' футболиста сборной Украины

Андрей Лунин

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После возвращения Моуриньо в Мадрид внимание к кадровым решениям тренера остается одним из главных вопросов вокруг "Реала". Несмотря на шесть побед в восьми матчах, команда уже столкнулась с критикой после поражения от "Атлетико" со счетом 1:2, а работа наставника сопровождается активным поиском оптимального состава.

Моуриньо выгоняет из ''Реала'' футболиста сборной Украины

Жозе Моуриньо

В публикации отмечается, что резервный вратарь сборной Украины оказался среди футболистов, не входящих в нынешние расчеты Моуриньо. Вместе с ним в этот список включен центральный защитник Рауль Асенсио. При этом в случае испанца клуб еще летом пытался организовать трансфер, однако подходящий вариант найден не был.

Моуриньо выгоняет из ''Реала'' футболиста сборной Украины

Андрей Лунин

Основным голкипером команды остается бельгиец Тибо Куртуа, которого авторы материала отнесли к числу лучших игроков "Реала" на старте сезона. В клубе считают, что именно он вместе с Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе демонстрирует уровень, заметно превосходящий остальных футболистов команды.

Моуриньо выгоняет из ''Реала'' футболиста сборной Украины

Лунин (слева) и Куртуа на тренировке Реала

Куртуа уже провел несколько ярких матчей, в том числе помог мадридцам победить "Интер" в Лиге чемпионов, совершив семь сейвов. При этом шансы Лунина получать игровое время выглядят минимальными.

Ситуация украинца осложняется и тем, что Моуриньо получил более глубокий состав после летней трансферной кампании, во время которой "Реал" потратил около 260 миллионов евро на шестерых новичков. В результате конкуренция внутри команды заметно выросла практически на всех позициях.

Ранее легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что полностью разочаровался во вратаре сборной Украины Андрее Лунине.

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