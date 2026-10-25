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Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
96
Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта
РФ получила право принять турнир после решения исполкома организации

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выбрала Москву местом проведения взрослого чемпионата мира 2030 года. Россия получила право принять турнир после решения состоявшегося в Китае исполкома организации, который распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 год.

РФ впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. До это Россия ни разу в истории не принимала взрослый мундиаль по тяжелой атлетике.

Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Исполком IWF прошел в Китае. Источник: IWF

Помимо Москвы, IWF определила еще три места проведения мировых первенств. В 2028 году юношеский чемпионат мира пройдет в Приштине, столице Косово, а юниорское первенство состоится в Каракасе, столице Венесуэлы. В 2029 году взрослый чемпионат мира примет индийский Ахмедабад.

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Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Российская тяжелоатлетка

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес положительно оценил итоги распределения турниров. По его словам, все заявки были высокого уровня, а проведение соревнований в трех из четырех выбранных стран станет для них первым опытом организации мировых первенств под эгидой федерации.

"Это демонстрирует, что наш вид спорта развивается во всем мире, а проведение наших соревнований представляет большой интерес для многих стран планеты", – заявил Киньонес.

Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес. Источник: instagram.com/iwfnet

Россия вернула национальную символику

В июне 2026 года исполком IWF разрешил российским и белорусским тяжелоатлетам участвовать в соревнованиях во всех возрастных категориях. Спортсменам также предоставили возможность выступать под национальными флагами и с исполнением государственных гимнов.

Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Атлеты из РФ получают возможность вернуться на международные турниры на общих основаниях

Ранее российские и белорусские атлеты были вынуждены участвовать в международных стартах в нейтральном статусе, без национальной символики. При пересмотре ограничений федерация сослалась на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета и необходимость обеспечения равных возможностей для спортсменов.

Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Глава МОК Кирсти Ковентри

IWF стала еще одной международной спортивной организацией, которая вернула россиянам и белорусам право выступать под национальной символикой. Ранее аналогичные решения приняли международные федерации борьбы, плавания, дзюдо, тхэквондо и спортивной гимнастики.

Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта

Винер, Путин и сборная России по художественной гимнастике. Источник: vinercenter.ru

Федерация тяжелой атлетики Украины обратилась к международным спортивным организациям с просьбой закрепить право украинских спортсменов не присутствовать на церемониях награждения и во время исполнения гимна России без риска дисциплинарных наказаний.

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Тяжелая атлетикаРоссия
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