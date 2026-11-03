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Монфис после расставания со Свитолиной сделал прощальное заявление, впервые рассказав про дочь Скай. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
588
Монфис после расставания со Свитолиной сделал прощальное заявление, впервые рассказав про дочь Скай. Видео
Торжественная церемония состоялась 3 ноября в Париже

Французский теннисист Гаэль Монфис посвятил свое последнее выступление в Париже четырехлетней дочери Скай, которую воспитывает вместе с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Во время прощальной церемонии спортсмен рассказал о разговорах с девочкой, ее мечте стать чемпионкой и пожелал ей однажды выйти на теннисный корт в Париже.

Торжественная церемония в честь завершения карьеры 40-летнего Монфиса состоялась 3 ноября на турнире ATP 1000 в Париже. Француз обратился к дочери и объяснил, что она сама просила его чаще рассказывать о ней.

"Моя маленькая дочка Скай очень хотела, чтобы я обязательно рассказал о ней. Для нее это было важно. Она сказала мне: "Папа, ну ты совсем мало обо мне говоришь". Ей всего четыре года. Поэтому, Скай, если ты меня видишь, сейчас я говорю о тебе. Возможно, ты посмотришь это видео уже позже", – сказал теннисист.

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Монфис также поделился разговором с дочерью о том, почему люди подходят к нему на улице и здороваются. Он объяснил Скай, что это происходит потому, что папа добрый человек, и попросил ее тоже быть доброй. Девочка ответила, что хочет такой же.

Отдельно француз рассказал о спортивных планах дочери. По его словам, Скай заявила, что хочет стать чемпионкой во всем. Когда отец попросил ее выбрать конкретное направление, девочка сначала назвала разговоры, а затем остановилась на теннисе.

"Я спросил ее: "Скай, в чем ты хочешь стать чемпионкой?" Она ответила: "Я хочу быть чемпионкой во всем". Я сказал, что все-таки придется что-то выбрать. Сначала она сказала, что хочет стать чемпионкой по разговорам. Но вскоре добавила, что хотела бы стать чемпионкой по теннису. Я ответил, что уверен: у нее будут хорошие способности к этому виду спорта", – рассказал Монфис.

Монфис после расставания со Свитолиной сделал прощальное заявление, впервые рассказав про дочь Скай. Видео

Монфис рассказал о дочери

В завершение француз посвятил дочери свое последнее появление на корте и вспомнил, что 3 ноября исполнилось ровно восемь лет с того дня, когда он был вместе с ее матерью. Монфис назвал эту дату символичной для семьи.

"Скай, твой папа был теннисистом. Он любил теннис. Я вырос в Париже, и здесь меня поддерживала замечательная публика. От всего сердца надеюсь, что ты станешь чемпионкой во всем, чем сама захочешь заниматься. И надеюсь, что однажды ты сможешь сыграть здесь, в Париже", – обратился спортсмен к дочери.

Монфис после расставания со Свитолиной сделал прощальное заявление, впервые рассказав про дочь Скай. Видео

Монфис с Элиной и их дочкой Скай

О завершении карьеры Монфиса стало известно еще 5 октября, когда его имя появилось на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в списке игроков, закончивших выступления. Ранее француз планировал провести последний турнир именно в Париже.

Монфис завершил карьеру с 13 титулами ATP. Его наивысшим достижением в мировом рейтинге стала шестая позиция, которую он занимал в 2016 году. Француз трижды играл в финалах турниров серии Masters 1000 и дважды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема.

19 октября стало известно о расставании Монфиса с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. У пары есть четырехлетняя дочь Скай.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

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