Монфис после расставания со Свитолиной сделал прощальное заявление, впервые рассказав про дочь Скай. Видео

Французский теннисист Гаэль Монфис посвятил свое последнее выступление в Париже четырехлетней дочери Скай, которую воспитывает вместе с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Во время прощальной церемонии спортсмен рассказал о разговорах с девочкой, ее мечте стать чемпионкой и пожелал ей однажды выйти на теннисный корт в Париже.

Видео дня

Торжественная церемония в честь завершения карьеры 40-летнего Монфиса состоялась 3 ноября на турнире ATP 1000 в Париже. Француз обратился к дочери и объяснил, что она сама просила его чаще рассказывать о ней.

"Моя маленькая дочка Скай очень хотела, чтобы я обязательно рассказал о ней. Для нее это было важно. Она сказала мне: "Папа, ну ты совсем мало обо мне говоришь". Ей всего четыре года. Поэтому, Скай, если ты меня видишь, сейчас я говорю о тебе. Возможно, ты посмотришь это видео уже позже", – сказал теннисист.

Монфис также поделился разговором с дочерью о том, почему люди подходят к нему на улице и здороваются. Он объяснил Скай, что это происходит потому, что папа добрый человек, и попросил ее тоже быть доброй. Девочка ответила, что хочет такой же.

Отдельно француз рассказал о спортивных планах дочери. По его словам, Скай заявила, что хочет стать чемпионкой во всем. Когда отец попросил ее выбрать конкретное направление, девочка сначала назвала разговоры, а затем остановилась на теннисе.

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"Я спросил ее: "Скай, в чем ты хочешь стать чемпионкой?" Она ответила: "Я хочу быть чемпионкой во всем". Я сказал, что все-таки придется что-то выбрать. Сначала она сказала, что хочет стать чемпионкой по разговорам. Но вскоре добавила, что хотела бы стать чемпионкой по теннису. Я ответил, что уверен: у нее будут хорошие способности к этому виду спорта", – рассказал Монфис.

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В завершение француз посвятил дочери свое последнее появление на корте и вспомнил, что 3 ноября исполнилось ровно восемь лет с того дня, когда он был вместе с ее матерью. Монфис назвал эту дату символичной для семьи.

"Скай, твой папа был теннисистом. Он любил теннис. Я вырос в Париже, и здесь меня поддерживала замечательная публика. От всего сердца надеюсь, что ты станешь чемпионкой во всем, чем сама захочешь заниматься. И надеюсь, что однажды ты сможешь сыграть здесь, в Париже", – обратился спортсмен к дочери.

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О завершении карьеры Монфиса стало известно еще 5 октября, когда его имя появилось на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в списке игроков, закончивших выступления. Ранее француз планировал провести последний турнир именно в Париже.

Монфис завершил карьеру с 13 титулами ATP. Его наивысшим достижением в мировом рейтинге стала шестая позиция, которую он занимал в 2016 году. Француз трижды играл в финалах турниров серии Masters 1000 и дважды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема.

19 октября стало известно о расставании Монфиса с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. У пары есть четырехлетняя дочь Скай.