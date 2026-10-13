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Международная федерация тенниса приняла решение по России и Беларуси

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Международная федерация тенниса приняла решение по России и Беларуси
Генеральная ассамблея прошла в рамках Всемирной теннисной конференции 12 и 13 октября

Международная федерация тенниса (World Tennis) сохранила ограничения в отношении национальных федераций России и Беларуси, не поддержав восстановление их членских прав. Соответствующее решение приняли 13 октября на Генеральной ассамблее организации в Алматы, Казахстан.

Делегаты рассмотрели резолюции, предусматривавшие возвращение российских и белорусских сборных к международным командным соревнованиям под эгидой ITF, а также восстановление членства теннисных федераций этих стран. Ни одна из предложенных инициатив не набрала необходимой поддержки.

Международная федерация тенниса приняла решение по России и Беларуси

Российская болельщица на теннисном матче

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По итогам голосования приостановка членства Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации осталась в силе. Таким образом, национальные команды двух стран не получили допуска к международным командным турнирам, проводимым под эгидой организации.

Международная федерация тенниса приняла решение по России и Беларуси

Федерация тенниса Украины подтвердила отстранение. Источник: ФТУ

Помимо вопроса о статусе России и Беларуси, участники заседания одобрили изменения в названиях нескольких международных соревнований. В частности, турнир Wheelchair Tennis Masters, завершающий сезон в теннисе на колясках, переименовали в Wheelchair Finals. Новое название будет использоваться уже на соревнованиях 2026 года, которые пройдут в ноябре в Барселоне, Испания.

Также изменились названия командных соревнований категории 30+ в рамках World Tennis Masters Championships. Мужской турнир получил название Leander Paes Cup, женский будет проводиться под названием Marie Pinterova Cup.

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