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Международная федерация пустила Россию на ЧМ, на котором также выступит сборная Украины

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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Международная федерация пустила Россию на ЧМ, на котором также выступит сборная Украины
Украина выступит на ЧМ по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила сборную России к женскому чемпионату мира-2027, который пройдет в США и Канаде. При этом в списке участников соревнований представительниц страны-агрессорки включили с национальной символикой.

Об это говорится на официальном сайте FIVB. На североамериканском турнире выступят 32 сборных, в число которых вошла и украинская национальная команда. Наши девушки квалифицировались на мировое первенство благодаря высокой позиции в рейтинге федерации.

Международная федерация пустила Россию на ЧМ, на котором также выступит сборная Украины

Сборная Украины по волейболу. Источник: en.volleyballworld.com

Международная федерация пустила Россию на ЧМ, на котором также выступит сборная Украины

Состав женского ЧМ-2027 по волейболу. Источник: FIVB

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При этом россиянки также отобрались по рейтинговой квоте, несмотря на то, что не принимали участия в международных соревнованиях с сентября 2021 года. Вместо того, чтобы исключить команду из РФ из своего списка, FIVB заморозила ей набранное на момент отстранения количество очков.

УЧАСТНИКИ ЖЕНСКОГО ЧМ-2027 ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Страны-хозяйки: Канада, США.

Действующие чемпионы: Италия.

Команды, прошедшие континентальный отбор: Египет, Кения, Камерун (Африка); Таиланд, Китай, Япония (Азия); Турция, Сербия, Польша (Европа); Куба, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико (Северная и Центральная Америка); Бразилия, Аргентина, Колумбия (Южная Америка).

Международная федерация пустила Россию на ЧМ, на котором также выступит сборная Украины

Женская сборная России. Источник: Всероссийская федерация волейбола

Международная федерация пустила Россию на ЧМ, на котором также выступит сборная Украины

Украинский волейболист Василий Тупчий с болельщиком из Бразилии. Источник: Telegram-канал Василия Тупчия

Мировой рейтинг FIVB: Нидерланды, Россия, Германия, Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Швеция, Мексика, Украина, Греция, Корея, Болгария, Швейцария.

Таким образом, ЧМ-2027 станет первым турниром в командных видах спорта, на котором одновременно выступят россияне и украинцы после начала полномасштабного вторжения РФ.

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