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"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика
Дюбуа высказался об Усике

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (23-3, 22 KO) выразил уверенность в том, что мог победить Александра Усика (25-0, 16 КО), однако не смог этого сделать из-за ошибок. Британец отметил, что многому научился в двух противостояниях с украинским боксером.

Об этом Дюбуа заявил в эфире шоу Piers Morgan Uncensored. 29-летний супертяж из Лондона подчеркнул, что два его поединка против Усика способствовали его развитию, ведь после этого он сумел завоевать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBO).

''Мог его побить. Что-то шло не так'': Дюбуа сказал, кем считает Усика

Даниель Дюбуа. Источник: скриншот видео YouTube-канала Boxing King Media

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''Мог его побить. Что-то шло не так'': Дюбуа сказал, кем считает Усика

Усик дважды побил Дюбуа

"Думаю, я мог его победить. Были допущены ошибки, если оглянуться назад, что-то шло не так, не все складывалось как надо. Но я благодарен за уроки, которые получил в двух поединках с ним. Знаете, с тех пор я многого добился. Так что это хороший знак. Было здорово разделить ринг с такой легендой", – сказал Дюбуа.

Напомним, что Усик побил британца дважды – в 2023 году техническим нокаутом в пятом раунде, а в 2025-м нокаутировал соперника в пятой трехминутке.

''Мог его побить. Что-то шло не так'': Дюбуа сказал, кем считает Усика

Усик вышел в образе гладиатора

''Мог его побить. Что-то шло не так'': Дюбуа сказал, кем считает Усика

Даниель Дюбуа и Фабио Уордли на дуэли взглядов. Источник: Queensberry Promotions

Дюбуа 17 октября проведет реванш с соотечественником Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO). В свою очередь наш соотечественник находится в поиске следующего соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Усика обвинили в том, что он устроил настоящую подставу Энтони Джошуа перед его боем с Тайсоном Фьюри.

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