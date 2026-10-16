''Мог его побить. Что-то шло не так'': Дюбуа сказал, кем считает Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (23-3, 22 KO) выразил уверенность в том, что мог победить Александра Усика (25-0, 16 КО), однако не смог этого сделать из-за ошибок. Британец отметил, что многому научился в двух противостояниях с украинским боксером.

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Об этом Дюбуа заявил в эфире шоу Piers Morgan Uncensored. 29-летний супертяж из Лондона подчеркнул, что два его поединка против Усика способствовали его развитию, ведь после этого он сумел завоевать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBO).

"Думаю, я мог его победить. Были допущены ошибки, если оглянуться назад, что-то шло не так, не все складывалось как надо. Но я благодарен за уроки, которые получил в двух поединках с ним. Знаете, с тех пор я многого добился. Так что это хороший знак. Было здорово разделить ринг с такой легендой", – сказал Дюбуа.

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Напомним, что Усик побил британца дважды – в 2023 году техническим нокаутом в пятом раунде, а в 2025-м нокаутировал соперника в пятой трехминутке.

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Дюбуа 17 октября проведет реванш с соотечественником Фабио Уордли (20-1-1, 19 KO). В свою очередь наш соотечественник находится в поиске следующего соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Усика обвинили в том, что он устроил настоящую подставу Энтони Джошуа перед его боем с Тайсоном Фьюри.