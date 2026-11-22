Аргентинский лидер "Интер Майами" Лионель Месси получил желтую карточку за то, что бросил мяч в лицо нападающему "Коламбус Крю" Гонсало Тапии во время матча плей-офф чемпионата США по футболу. Инцидент произошел в первом тайме встречи, завершившейся разгромным поражением "Интер Майами" со счетом 0:3.

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Эпизод случился на 45+4-й минуте. Месси собирался быстро выполнить вбрасывание из-за боковой линии, однако Тапия подошел вплотную и попытался помешать аргентинцу ввести мяч в игру.

В ответ капитан "Интер Майами" намеренно бросил мяч прямо в лицо чилийскому футболисту. Тапия упал на газон, после чего между игроками возник конфликт.

Главный арбитр встречи Аллен Чепмен наказал обоих участников эпизода желтыми карточками. Месси получил предупреждение за неспортивное поведение, а Тапия был наказан за создание помехи при выполнении вбрасывания.

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Согласно отчету судей, сила броска была признана недостаточной для квалификации эпизода как агрессивного поведения, которое предусматривает прямую красную карточку.

Главный тренер "Коламбус Крю" Лоран Куртуа после встречи выразил недовольство решением арбитра. В интервью The Guardian он заявил, что Месси "однозначно заслуживал большего, чем просто желтая карточка".

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Сам Тапия отнесся к произошедшему спокойнее. В разговоре с Deporte Total чилиец назвал случившееся обычным игровым эпизодом, отметив, что на этом конфликт был исчерпан.

Сам матч завершился крупной победой "Коламбус Крю". Тапия открыл счет на девятой минуте, реализовав пенальти, а после перерыва забил еще раз на 58-й минуте. Между его голами отличился Т. Хабрун, поразивший ворота "Интер Майами" на 52-й минуте.

Положение флоридского клуба осложнилось еще в первом тайме: команда осталась в меньшинстве после удаления Гонсало Лухана.

Теперь "Интер Майами" необходимо побеждать в ответной выездной встрече в Коламбусе. Серия первого раунда плей-офф MLS продолжается до двух побед, поэтому еще одно поражение приведет к вылету команды Месси из турнира.