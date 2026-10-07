Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео

Легендарный нападающий Лионель Месси в ночь на 7 октября провел прощальный матч за национальную сборную Аргентины. Форвард американского "Интера" стал главной звездой товарищеской встречи с Бенином, которая сопровождалась невероятными перфомансами, посвященных футболисту.

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Месси вывел команду на поле с капитанской повязкой и провел все 90 минут. Накануне матча Лионель сделал эмоциональное заявление о своей международной карьере, а во время исполнения национального гимна Аргентины на стадионе "Монументаль" он не смог сдержать слез.

Во время самого спарринга, который стал для 39-летнего форварда 208-м в футболке сборной, он отметился двумя результативными передачами и голом с пенальти. Однако еще больше запомнился момент, в котором Месси не попал в пустой угол с семи метров, после чего за пределами поля со всей силы ударил по мячу.

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В своем прощальном слове перед 85-ьысячным стадион Лионель неожиданно вспомнил о ЧМ-2026, где аргентина проиграла в финале Испании. "Пережить прошлый чемпионат мира было само по себе тяжелым испытанием. Мы мечтали снова стать чемпионами мира. Мы были очень близки к цели, вопреки всеобщим разговорам, не произошло ничего необычного. Игра против Англии отняла у нас невероятно много сил", – сказал футболист.

Главные истории дня

За свою карьеру в сборной Месси выиграл с ней все возможные турниры – Олимпийский игры, чемпионат мира, Кубок Америки. Он забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.