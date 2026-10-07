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Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео
Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Легендарный нападающий Лионель Месси в ночь на 7 октября провел прощальный матч за национальную сборную Аргентины. Форвард американского "Интера" стал главной звездой товарищеской встречи с Бенином, которая сопровождалась невероятными перфомансами, посвященных футболисту.

Месси вывел команду на поле с капитанской повязкой и провел все 90 минут. Накануне матча Лионель сделал эмоциональное заявление о своей международной карьере, а во время исполнения национального гимна Аргентины на стадионе "Монументаль" он не смог сдержать слез.

Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео

Лионель Месси

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Во время самого спарринга, который стал для 39-летнего форварда 208-м в футболке сборной, он отметился двумя результативными передачами и голом с пенальти. Однако еще больше запомнился момент, в котором Месси не попал в пустой угол с семи метров, после чего за пределами поля со всей силы ударил по мячу.

Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео

Футболисты сборной Аргентины

Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео

Месси забил последний гол за сборную Аргентины

В своем прощальном слове перед 85-ьысячным стадион Лионель неожиданно вспомнил о ЧМ-2026, где аргентина проиграла в финале Испании. "Пережить прошлый чемпионат мира было само по себе тяжелым испытанием. Мы мечтали снова стать чемпионами мира. Мы были очень близки к цели, вопреки всеобщим разговорам, не произошло ничего необычного. Игра против Англии отняла у нас невероятно много сил", – сказал футболист.

Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео

Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины

За свою карьеру в сборной Месси выиграл с ней все возможные турниры – Олимпийский игры, чемпионат мира, Кубок Америки. Он забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.

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