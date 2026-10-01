Месси купил испанский футбольный клуб

Лионель Месси стал владельцем испанского "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе страны. Клуб 1 октября официально объявил о переходе под контроль аргентинца, однако сделка еще должна получить обязательное согласование Высшего спортивного совета Испании (CSD).

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Месси приобрел все акции "Эльденсе", ранее принадлежавшие колумбийской инвестиционной группе, которая была основным владельцем клуба. Таким образом, аргентинец получил полный контроль над командой, базирующейся в городе Эльда провинции Аликанте.

"Эльденсе" основан в 1921 году и сейчас выступает в Сегунде, втором по силе дивизионе испанского футбола. Клуб занимает 19-е место после семи матчей, имея одну победу и четыре поражения.

В заявлении клуба отмечается, что приход Месси открывает новый этап в более чем вековой истории "Эльденсе". В команде также сообщили о долгосрочном проекте, который предусматривает развитие клуба в спортивном, институциональном и социальном направлениях.

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Для Месси это уже второй испанский клуб. В апреле 2026 года он полностью приобрел "Корнелью", которая выступает в пятом дивизионе Испании.

При этом покупка "Эльденсе" стала первым приобретением Месси в профессиональном испанском футболе. Юридически сделка пока не завершена: окончательное оформление зависит от разрешения CSD в соответствии с испанским законодательством о спорте.

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