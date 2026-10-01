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Месси купил испанский футбольный клуб

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read1 мин
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Месси купил испанский футбольный клуб
Аргентинский форвард  официально оформил сделку

Лионель Месси стал владельцем испанского "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе страны. Клуб 1 октября официально объявил о переходе под контроль аргентинца, однако сделка еще должна получить обязательное согласование Высшего спортивного совета Испании (CSD).

Месси приобрел все акции "Эльденсе", ранее принадлежавшие колумбийской инвестиционной группе, которая была основным владельцем клуба. Таким образом, аргентинец получил полный контроль над командой, базирующейся в городе Эльда провинции Аликанте.

Месси купил испанский футбольный клуб

Лионель Месси

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"Эльденсе" основан в 1921 году и сейчас выступает в Сегунде, втором по силе дивизионе испанского футбола. Клуб занимает 19-е место после семи матчей, имея одну победу и четыре поражения.

В заявлении клуба отмечается, что приход Месси открывает новый этап в более чем вековой истории "Эльденсе". В команде также сообщили о долгосрочном проекте, который предусматривает развитие клуба в спортивном, институциональном и социальном направлениях.

Месси купил испанский футбольный клуб

Лионель Месси

Для Месси это уже второй испанский клуб. В апреле 2026 года он полностью приобрел "Корнелью", которая выступает в пятом дивизионе Испании.

При этом покупка "Эльденсе" стала первым приобретением Месси в профессиональном испанском футболе. Юридически сделка пока не завершена: окончательное оформление зависит от разрешения CSD в соответствии с испанским законодательством о спорте.

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