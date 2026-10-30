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"Мерзопакостные страны. Скунсы": в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
798
"Мерзопакостные страны. Скунсы": в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею
В России отреагировали на решение CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть сборные России в свои турниры. В стране-агрессорке это решение принялись праздновать, параллельно набросившись с оскорблениями и агрессией на европейские страны.

"Это решение давно напрашивалось. Играть в хоккей без России придумали сумасшедшие, но теперь их вылечили. Не так много стран умеют хорошо играть в хоккей. Мировой хоккей терял свой престиж из-за отсутствия сборной России. Пока рано говорить о торжестве справедливости. Справедливость будет восстановлена, когда увидим сборную России на чемпионате мира и Олимпиаде с флагом", – заявил пропагандистам из РИА "Новости" четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

''Мерзопакостные страны. Скунсы'': в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

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''Мерзопакостные страны. Скунсы'': в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею

Александр Тихонов. Источник: "Матч ТВ"

В свою очередь бывший тренер сборной страны-агрессорки Владимир Плющев пожаловался на то, что европейские страны будут брезговать играть с россиянами.

"Победа, в которой за ценой не постоим. Каким бы ни был допуск до международных соревнований, не думаю, что все пройдет гладко. Тем не менее, если CAS принял решение, это юридическая норма, которая обжалованию не подлежит. Я не знаю, что будут делать все эти мерзопакостные страны, которые корчат из себя великие хоккейные державы", – сказал он подконтрольному Кремлю порталу Чемпионат.com.

''Мерзопакостные страны. Скунсы'': в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею. Источник: РИА "Новости"

''Мерзопакостные страны. Скунсы'': в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею

Владимир Плющев. Источник: РБ-Спорт

Кроме того, олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников набросился на европейских конкурентов сборной России в хоккее.

"Радостная новость, долго ждали. Но давайте посмотрим, что будет федерация делать, там же сопротивление, скунсов-то полно: шведы, чехи, финны, эстонцы, латыши – эта вся скунсовая компашка. От них будет многое зависеть. Там в любом случае будет сопротивление", – отметился гнилью бывший хоккеист в разговоре со спортивным рупором путинского режима телеканалом "Матч ТВ".

''Мерзопакостные страны. Скунсы'': в России принялись оскорблять европейцев после судебного возвращения на ЧМ по хоккею

Александр Кожевников. Источник: "Матч ТВ"

Отметим, что Финляндия пригрозила бойкотом ЧМ-2027, если к турниру допустят сборную РФ, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски.

Как сообщал OBOZ.UA, в России уже потребовали от IIHF исключить сборную Украины из числа участников ЧМ-2027.

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