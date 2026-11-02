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Мэр Турку устроила бунт против России и пригрозила международной федерации радикальным решением

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
2,8 т.
Мэр Турку устроила бунт против России и пригрозила международной федерации радикальным решением
Пия Эло выступила против России

Финский Турку откажется от проведения юниорского чемпионата мира по хоккею 2027 года в случае допуска к турниру сборной России. По словам мэра города Пии Эло, нельзя даже допускать возможность участия представителей страны-агрессорка в подобных турнирах пока продолжается война в Украине.

Об этом Эло заявила в комментарии официальному сайту своего города. Чиновница выразила надежду на то, что Международная федерация хоккея (IIHF) и финские власти найдут механизм, который запретит российским хоккеистам вернуться на чемпионат мира.

Мэр Турку устроила бунт против России и пригрозила международной федерации радикальным решением

Финны празднуют победу на ЧМ-2026. Источник: IIHF

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Мэр Турку устроила бунт против России и пригрозила международной федерации радикальным решением

Пия Эло. Источник: сайт города Турку

"Мы действуем в соответствии с нашими ценностями, даже если это означает отказ от значимых событий и возможностей, которые они дают. Пока Россия ведет агрессивную войну в Украине, мы не можем допустить, чтобы российская сборная играла в Турку", – сказала Эло.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал IIHF немедленно допустить сборные России к своим турнирам во всех возрастных категориях. В Финляндии тут же заявили решительный протест в связи с этим решением. В самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

Мэр Турку устроила бунт против России и пригрозила международной федерации радикальным решением

Молодежная сборная России по хоккею. Источник: ANDY DEVLIN / BILDBYRÅN

Мэр Турку устроила бунт против России и пригрозила международной федерации радикальным решением

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по хоккею может лишиться места на чемпионате мира по хоккею-2027 в случае возвращения России.

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