''Мне нехорошо''. Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Кто и как мог вывести из Украины десятки миллионов через криптовалютуКриптовалюта и банк экс-главы НБУ: кто и как мог вывести из Украины десятки миллионовЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеЦена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в УкраинеСергей РябковПутин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, в 2021 году ставившего ультиматумы НАТО и США – ISWГде смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Трамп обиженно ушел после того, как журналист назвал его "неудачником"Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоСупертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. ВидеоЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоНа Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончитсяНа Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончитсяПолный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. ВидеоПолный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Мне нехорошо". Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
210
"Мне нехорошо". Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео
Момент попал в прямой эфир. Источник: Кадр из видео

Первая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла дать предтурнирное интервью из-за резкого ухудшения самочувствия. Впоследствии казахстанская теннисистка официально снялась с Итогового турнира WTA, а ее место в соревнованиях заняла украинка Марта Костюк.

Инцидент произошел во время интервью телеканалу Canal+ Sport накануне старта турнира в Индиан-Уэллсе. Рыбакина появилась на записи в солнцезащитных очках и выглядела уставшей. Во время разговора польская журналистка Йоанна Сакович-Костецкая обратила внимание на состояние спортсменки и спросила, как та себя чувствует.

''Мне нехорошо''. Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Рыбакина плохо себя почувствовала. Источник: кадр из видео

Перед этим бывшая теннисистка поздравила Елену с достижением первой строчки мирового рейтинга и победой на третьем турнире серии Большого шлема. Она также отметила успехи теннисистки в нынешнем сезоне и предположила, что та станет лучшей спортсменкой Казахстана по итогам года.

Читайте также
Артём РоссинскийАртём Россинский
3,6 т.
Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027
3,6 т.
Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027
Максим ИншаковМаксим Иншаков
4,2 т.
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20
4,2 т.
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,2 т.
Песков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккею
2,2 т.
Песков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккею
''Мне нехорошо''. Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Рыбакина не смогла продолжать интервью. Источник: кадр из видео

Однако беседа не получила продолжения. После небольшой паузы между Рыбакиной и Сакович-Костецкой произошел следующий диалог:

Все нормально? Если хотите остановиться, давайте так и сделаем.

Да, пожалуйста

Вы нормально себя чувствуете?

Нет, мне нехорошо

Позже представители WTA сообщили, что причиной недомогания теннисистки стала вирусная инфекция. Из-за болезни она ранее также пропустила обязательный медиадень перед началом соревнований.

''Мне нехорошо''. Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Елена Рыбакина отказалась от интервью. Источник: кадр из видео

Сама Рыбакина подтвердила, что ее физическое состояние не позволяет выдерживать нагрузки, необходимые для участия в турнире. Теннисистка решила досрочно завершить выступления и вернуться домой, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться. По словам спортсменки, теперь она намерена сосредоточиться на подготовке к сезону 2027 года.

''Мне нехорошо''. Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Рыбакина снялась с турнира

После отказа Рыбакиной от участия в Итоговом турнире ее место получила первая запасная Марта Костюк. Таким образом, украинка присоединилась к числу участниц соревнований, где также выступают другие сильнейшие теннисистки сезона.

Похожие темы
СШАЕлена РыбакинаЕлена Рыбакина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!