''Мне нехорошо''. Первая ракетка мира внезапно прервала интервью и ушла, отказавшись участвовать в Итоговом турнире. Вместо нее заявили украинку. Видео

Первая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла дать предтурнирное интервью из-за резкого ухудшения самочувствия. Впоследствии казахстанская теннисистка официально снялась с Итогового турнира WTA, а ее место в соревнованиях заняла украинка Марта Костюк.

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Инцидент произошел во время интервью телеканалу Canal+ Sport накануне старта турнира в Индиан-Уэллсе. Рыбакина появилась на записи в солнцезащитных очках и выглядела уставшей. Во время разговора польская журналистка Йоанна Сакович-Костецкая обратила внимание на состояние спортсменки и спросила, как та себя чувствует.

Перед этим бывшая теннисистка поздравила Елену с достижением первой строчки мирового рейтинга и победой на третьем турнире серии Большого шлема. Она также отметила успехи теннисистки в нынешнем сезоне и предположила, что та станет лучшей спортсменкой Казахстана по итогам года.

Однако беседа не получила продолжения. После небольшой паузы между Рыбакиной и Сакович-Костецкой произошел следующий диалог:

– Все нормально? Если хотите остановиться, давайте так и сделаем.

– Да, пожалуйста

– Вы нормально себя чувствуете?

– Нет, мне нехорошо

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Позже представители WTA сообщили, что причиной недомогания теннисистки стала вирусная инфекция. Из-за болезни она ранее также пропустила обязательный медиадень перед началом соревнований.

Сама Рыбакина подтвердила, что ее физическое состояние не позволяет выдерживать нагрузки, необходимые для участия в турнире. Теннисистка решила досрочно завершить выступления и вернуться домой, чтобы отдохнуть и полностью восстановиться. По словам спортсменки, теперь она намерена сосредоточиться на подготовке к сезону 2027 года.

Главные истории дня

После отказа Рыбакиной от участия в Итоговом турнире ее место получила первая запасная Марта Костюк. Таким образом, украинка присоединилась к числу участниц соревнований, где также выступают другие сильнейшие теннисистки сезона.