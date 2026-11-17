Помощник главного тренера санкт-петербуржского "Зенита" и предатель Украины Анатолий Тимощук выразил восторг по поводу работы в стране-агрессорки. Уроженец Луцка назвал комфортными условия, которые сейчас есть в станетодного из сильнейших клубов России, рассказывая об амбициях стать полноценным наставником команды.

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Об этом Тимощук завил в интервью подкаста "Брата 2", пишет портал Sport24. 47-летний приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который позорно молчит о войне России против Украины, отметил, что его карьера развивается правильным путем.

"На данном этапе мне комфортно работать в той среде, в которой я нахожусь. Естественно, я учусь, вижу новые идеи, я воспринимаю футбол совсем по-другому. Естественно, я нарабатываю какой-то свой личный опыт, отношения в целом и в коллективе, общение в команде. На данном этапе я об этом не думаю. Я считаю, что я сейчас комфортно себя чувствую на той позиции, на которой я есть в тренерском штабе, – помощником главного тренера. И меня это устраивает", – сказал Тимощук.

Ранее он со словами "никто не имел права" возмутился лишением всех титулов и званий со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ). Также он отвергал обвинения в работе на российские спецслужбы и попытках получить румынского гражданство, назвав информацию "бредовыми фейками".

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До этого в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко высказался в адрес предателя Украины Анатолия Тимощука.

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