Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко спокойно отреагировал на провальный старт нового сезона Кубка мира. В индивидуальной гонке, которая открывала розыгрыш, наша соотечественница стала 55-й, однако, несмотря на это, оценила результат обычным для себя.

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Об этом Дмитренко заявила в интиервью "Суспильне Спорт". 27-летняя спортсменка из Чернигова, которую болелшьщики назвали самой красивой в команде, подчеркнула, что стартовые этапы сезонов складываются для нее традиционно неудачно, так как связаны с запределеными эмоциями.

"Гонка была тяжелой психологически, потому что меня трясло на рубежах. Проблемы со стрельбой начались еще до соревнований – на контрольных стартах тоже были ошибки, и это связано именно с психологией. Мне хотелось, чтобы сезон быстрее начался, чтобы понять, что происходит: я сама себя накручиваю или так оно и есть. Все нормально, это первая гонка. Если посмотреть на мои последние три сезона, то первый этап всегда провальный. Худший этап для меня", – призналась Дмитренко.

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Отметим, что украинские девушки в полном составе не попали в очковую зону индивидуальной гонки на этапе в Контиолахти.

Как сообщал OBOZ.UA, двух украинских биатлонисток отстранили от старта на первой гонке нового сезона Кубка IBU.

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