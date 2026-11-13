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"Должны ответить": в России потребовали заплатить "моральную компенсацию" за отстранение в спорте

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
438
"Должны ответить": в России потребовали заплатить "моральную компенсацию" за отстранение в спорте
Лепехин пожаловался на санкции

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Константин Лепехин выразил нелепое мнение о том, что российским спортсменам обязаны выпалтить компенсации за отстранение от турниров. Представитель РФ обвинил международные федерации в моральном издевательстве над атлетами, которых якобы несправедливо наказали.

Об этом Лепехин заявил в интервью порталу Metaratings. Бронзовый призел чемпионата России 2001 года пожаловался на то, что представители других стран не хотят соревноваться с агрессорами и оккупантами – в частности, в хоккее массово объявили бойкот РФ.

''Должны ответить'': в России потребовали заплатить ''моральную компенсацию'' за отстранение в спорте

Украинские болельщики вывесили плакат о РФ

''Должны ответить'': в России потребовали заплатить ''моральную компенсацию'' за отстранение в спорте

Хоккеисты сборной России

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"У меня нет позитива. С некоторых пор я не верю во все эти международные организации.Допустили хоккеистов – хорошо. Но за то, что их не было почти пять лет, нам заплатят какую-то неустойку? Финансовую или моральную компенсацию? Они так серьезно напакостили, а сейчас возвращают, и мы радуемся. Сначала должны ответить за то, что нас, на мой взгляд, не по делу отовсюду отстранили. Еще надо посмотреть, как будет проходить хоккейное возвращение. Там бойкотируют, бастуют. Сейчас три сборные откажутся – и не будет никакого чемпионата. В футболе, думаю, все будет сложнее", – сказал Лепехин.

''Должны ответить'': в России потребовали заплатить ''моральную компенсацию'' за отстранение в спорте

Константин Лепехин. Источник: bobsoccer.ru

''Должны ответить'': в России потребовали заплатить ''моральную компенсацию'' за отстранение в спорте

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

Напомним, на минувшей неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские команды в свои турниры. При этом позже стало известно, что двое судей, принимавших решение в пользу РФ, до заседания посещали Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.

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