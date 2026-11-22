Львовские "Карпаты" впервые в истории обыграли луганскую "Зарю". Победа со счетом 1:0 в 13-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2026/27 в Премьер-лиге стала для львовян первой над этим соперником за все 18 встреч в УПЛ.

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Матч состоялся 21 ноября на стадионе "Украина" во Львове. Единственный гол был забит на 32-й минуте. Роман Вантух прошел по левому флангу и выполнил навес в штрафную площадку, где Амбросий Чачуа головой сбросил мяч под удар Яну Костенко. Нападающий "Карпат" с близкого расстояния отправил его в сетку.

Для Костенко этот мяч стал седьмым в нынешнем чемпионате Украины. До перерыва счет больше не менялся, хотя обе команды имели возможности отличиться.

Во втором тайме "Заря" активизировалась и пыталась отыграться. На 62-й минуте Пилип Будковский отправил мяч в ворота львовян после удара Василия Кравца, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Ранее Роман Мысак отразил удар Кравца из-за пределов штрафной.

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Луганчане продолжали искать возможности для взятия ворот, но защита "Карпат" сохранила преимущество. В концовке встречи Мысак также справился с дальним ударом Артема Мачелюка.

Таким образом, львовский клуб прервал серию из 18 матчей без побед над "Зарей" в чемпионате Украины. За этот период "Карпаты" потерпели 12 поражений и шесть раз сыграли вничью. Последняя победа над луганчанами была одержана 10 августа 2013 года.

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Кроме того, "Карпаты" провели 280-й матч без пропущенных голов в истории выступлений в чемпионате Украины. Домашняя голевая серия львовян в УПЛ достигла девяти встреч, за которые команда забила 19 мячей.

Для "Зари" поражение стало завершением рекордной беспроигрышной гостевой серии в Премьер-лиге. Она продолжалась восемь матчей: пять побед и три ничьи.

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После 13 туров "Карпаты" занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре львовяне сыграют дома с житомирским "Полесьем". Матч запланирован на 29 ноября, начало в 18:00.