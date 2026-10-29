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Матч Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
429
Матч Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией. Видео
Поединок состоялся в Черкассах

Харьковский "Металлист", выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно выбил черкасский ЛНЗ из Кубка Украины по футболу. В матче 1/8 финала, который состоялся 28 октября на стадионе "Черкассы-Арена", гости победили со счетом 1:0, хотя перед встречей считались явными аутсайдерами.

Разница в оценках букмекеров была внушительной: на победу ЛНЗ предлагали коэффициенты от 1,17 до 1,32, тогда как успех "Металлиста" оценивался в 8,40–12,00.

В первом тайме черкасская команда создала несколько опасных моментов, но вратарь "Металлиста" Павел Плетнев справился с ударами соперников. После перерыва харьковчане выровняли игру и на 81-й минуте забили победный гол.

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Даниил Кайдалов эффектным ударом со штрафного отправил мяч в девятку ворот Дмитрия Ледвия. "Металлист" удержал преимущество и вышел в четвертьфинал, выбив из турнира представителя элитного дивизиона.

Точная дата жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона 2026/27 Украинской ассоциацией футбола (УАФ) пока официально не объявлена. Базовые дни для всех оставшихся раундов турнира: 

  • 1/4 финала: 2 – 4 марта 2027 года
  • 1/2 финала: 20 – 22 апреля 2027 года
  • Финал: 19 мая 2027 года

Четвертьфинальная стадия, как и полуфиналы, будет состоять из одного матча. В случае ничейного результата в основное время команды сразу перейдут к серии пенальти

Как сообщал OBOZ.UA, ранее киевское "Динамо" с тремя красными карточками в поединке 1/8 финала проиграло донецкому "Шахтеру".

На 30-й минуте защитник "Динамо" Тарас Михавко получил красную карточку, после чего киевляне остались в меньшинстве.

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Кубок Украины по футболуУкраинаЧеркассыЛНЗФК Металлист
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