Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с Венесуэлой 17 ноября в ретроформе национальной команды СССР. Соответствующее разрешение агрессоры получили от международной федерации ФИФА в честь 100-летия бывшего игрок и тренера "Спартака" Никиты Симоняна.

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Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник режима Владимира Путина напомнил, что результат игры будет зачтен в рейтинг ФИФА.

"Мы получили позитивный ответ от ФИФА. Международная федерация даже сделала шаг нам навстречу, с учетом уважения к личности Никиты Павловича Симоняна и его заслугам перед футболом, согласовав отдельные элементы формы, не соответствующие регламентирующим документам. Попросили только добавить игровые номера на шорты. Это не было предусмотрено на ретроформе, но важно для судей. Результат матча идет в зачет международного рейтинга", – сказал Митрофанов.

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Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

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Как сообщал OBOZ.UA, сборная России в последнем товарищеском матче сыграла вничью со вторым составом команды Нигерии, выигрывая 3:1.