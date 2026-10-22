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Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА
Россияне отстранены от международных соревнований

Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с Венесуэлой 17 ноября в ретроформе национальной команды СССР. Соответствующее разрешение агрессоры получили от международной федерации ФИФА в честь 100-летия бывшего игрок и тренера "Спартака" Никиты Симоняна.

Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник режима Владимира Путина напомнил, что результат игры будет зачтен в рейтинг ФИФА.

Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА

Никита Симонян (справа) в сборной СССР. Источник: РФС

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Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА

Россия изолирована от мирового футбола

"Мы получили позитивный ответ от ФИФА. Международная федерация даже сделала шаг нам навстречу, с учетом уважения к личности Никиты Павловича Симоняна и его заслугам перед футболом, согласовав отдельные элементы формы, не соответствующие регламентирующим документам. Попросили только добавить игровые номера на шорты. Это не было предусмотрено на ретроформе, но важно для судей. Результат матча идет в зачет международного рейтинга", – сказал Митрофанов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА

Никита Симонян. Источник: РФС

Маразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА

Сборная России по футболу. Источник: РФС

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России в последнем товарищеском матче сыграла вничью со вторым составом команды Нигерии, выигрывая 3:1.

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