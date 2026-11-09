Мальдере из-за матча ''Шахтер'' – ''Динамо'' пришлось менять состав сборной Украины

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко не поможет сборной Украины в заключительных матчах группового этапа розыгрыша Лиги наций. 20-летний форвард получил травму в поединке национального первенства против "Шахтера" и после прохождения обследования покинул расположение национальной команды.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник "сине-желтых" Андреа Мальдера принял решение вызвать в команду нападающего итальянской "Болоньи" Артема Довбика, который столкнулся с серьезными проблемами в своем клубе, где сыграл лишь 105 минут в нынешнем сезоне.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев).

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Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – "Полесье" Житомир), Даниил Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

Главные истории дня

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Напомним, что 14 ноября украинская команда сыграет на выезде с Северной Ирландией, которой проиграла в "домашнем" матче 0:3. "Сине-желтые" отстают от британцев на четыре очка в турнирной таблице.