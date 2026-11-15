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Мальдера признался, что сделал в раздевалке сборной Украины после поражения от Северной Ирландии. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
582
Мальдера признался, что сделал в раздевалке сборной Украины после поражения от Северной Ирландии. Видео
Поединок состоялся в Белфасте

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, что после поражения от Северной Ирландии в 5-м туре Лиги наций у него в раздевалке состоялся разговор с украинскими футболистами. Итальянский специалист призвал игроков не опускать руки, но потребовал от каждого более высокой самоотдачи.

Отвечая на вопрос Александры Кучеренко в эфире телеканала Megogo итальянский специалист признался, что попытался вернуть боевой дух своим подопечным.

"Я сказал, что нужно быть очень злыми. Нужно злиться, но не падать морально духом и не думать о негативе. Необходимо осознавать всю ситуацию. Конечно, это ненормально, и каждый должен требовать от себя большего, чтобы такое поражение не стало чем-то привычным", – заявил Мальдера.

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Специалист также оценил положение украинской сборной в группе дивизиона C. После трех поражений команда рискует вылететь в дивизион D.

"К сожалению, мы проиграли три матча и сейчас рискуем вылететь. Возможно, что-то пошло не по плану. Сейчас мы не говорим о том, чтобы спастись. Мы должны думать о том, чтобы рисковать, выложиться на максимум и выиграть этот последний матч для нас и наших людей", – добавил Мальдера.

Мальдера признался, что сделал в раздевалке сборной Украины после поражения от Северной Ирландии. Видео

Андреа Мальдера. Источник: Кадр из видео

Последнюю встречу группового этапа сборная Украины проведет с Албанией. Для команды это будет заключительный шанс набрать очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Мальдера признался, что сделал в раздевалке сборной Украины после поражения от Северной Ирландии. Видео

Украина проиграла Северной Ирландии

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный эмоционально высказался после поражения от Северной Ирландии. Футболист признал, что национальная команда переживает серьезный кризис, и взял на себя ответственность за неудачный результат.

Мальдера признался, что сделал в раздевалке сборной Украины после поражения от Северной Ирландии. Видео

Забарный после матча. Источник: Кадр из трансляции

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