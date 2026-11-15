Мальдера признался, что сделал в раздевалке сборной Украины после поражения от Северной Ирландии. Видео

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, что после поражения от Северной Ирландии в 5-м туре Лиги наций у него в раздевалке состоялся разговор с украинскими футболистами. Итальянский специалист призвал игроков не опускать руки, но потребовал от каждого более высокой самоотдачи.

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Отвечая на вопрос Александры Кучеренко в эфире телеканала Megogo итальянский специалист признался, что попытался вернуть боевой дух своим подопечным.

"Я сказал, что нужно быть очень злыми. Нужно злиться, но не падать морально духом и не думать о негативе. Необходимо осознавать всю ситуацию. Конечно, это ненормально, и каждый должен требовать от себя большего, чтобы такое поражение не стало чем-то привычным", – заявил Мальдера.

Специалист также оценил положение украинской сборной в группе дивизиона C. После трех поражений команда рискует вылететь в дивизион D.

"К сожалению, мы проиграли три матча и сейчас рискуем вылететь. Возможно, что-то пошло не по плану. Сейчас мы не говорим о том, чтобы спастись. Мы должны думать о том, чтобы рисковать, выложиться на максимум и выиграть этот последний матч для нас и наших людей", – добавил Мальдера.

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Последнюю встречу группового этапа сборная Украины проведет с Албанией. Для команды это будет заключительный шанс набрать очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный эмоционально высказался после поражения от Северной Ирландии. Футболист признал, что национальная команда переживает серьезный кризис, и взял на себя ответственность за неудачный результат.

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