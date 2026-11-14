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Мальдера исключил футболистов "Шахтера" и "Динамо" из сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Мальдера исключил футболистов "Шахтера" и "Динамо" из сборной Украины на матч против Северной Ирландии
Поединок запланирован на 14 ноября

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с составом на матч пятого тура Лиги наций против Северной Ирландии. В заявку из 23 футболистов не вошли защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, а также вингер Александр Назаренко.

Мальдера исключил футболистов ''Шахтера'' и ''Динамо'' из сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Андреа Мальдера

О причинах отсутствия двух первых игроков итальянец рассказал на предматчевой пресс-конференции 13 ноября. По словам наставника, Шапаренко плохо себя чувствует, а Бондарь испытывает усталость после последних матчей.

"К сожалению, Николай Шапаренко плохо себя чувствует. И также Валерий Бондарь немного устал после последних матчей. Это, в принципе, все наши потери, остальные все готовы выйти завтра на поле", – заявил Мальдера.

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Таким образом, тренерский штаб включил в окончательную заявку 23 игрока. Среди них три вратаря: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык.

Полный состав сборной Украины на матч с Северной Ирландией:

Георгий Ермаков, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Илья Крупский, Егор Ярмолюк, Алексей Кащук, Георгий Судаков, Роман Яремчук, Александр Андриевский, Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Даниил Сикан, Иван Варфоломеев, Виталий Миколенко, Владислав Ванат, Олег Очеретько, Егор Назарина, Геннадий Синчук, Игорь Краснопир, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык.

Мальдера исключил футболистов ''Шахтера'' и ''Динамо'' из сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Состав сборной Украины по футболу. Источник: УАФ

Матч пятого тура Лиги наций Украина – Северная Ирландия состоится 14 ноября. Начало встречи запланировано на 21:45.

Напомним, что сборная Украины по футболу после двух поражений подряд и за два тура до финиша серьезно осложнила свое положение в группе B2 Лиги наций и занимает лишь третье место.

Мальдера исключил футболистов ''Шахтера'' и ''Динамо'' из сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Турнирная таблица в Лиге B

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Лига нацийСборная Украины по футболуВалерий БондарьВалерий БондарьНиколай ШапаренкоНиколай ШапаренкоАндреа МальдераАндреа Мальдера
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