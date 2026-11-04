Мальдера отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины на решающие матчи Лиги наций: обнародован состав команды
Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с составом команды на решающие матчи группового турнира Лиги наций. "Сине-желтые" 14 ноября сыграют на выезде с лидером квартета Северной Ирландией, а 17-го числа в номинально домашнем матче примет Грузию.
Итальянский наставник сборной включил в основной список 25 футболистов, а еще девять игроков вошли девять игроков, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Достаточно неожиданно в список не вошел вингер "Динамо" Андрея Ярмоленко, который стал лучшим бомбардиром в истории национального чемпионата. Также не получил вызов атакующий полузащитник амстердамского "Аякса" Виктор Цыганков.
Состав сборной Украины
Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").
Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").
Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).
Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – "Полесье" Житомир), Александр Зубков (АЕК Афины, Греция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).
Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – "Динамо" Киев), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев (ЛНЗ Черкассы), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).
Отметим, что после четырех игровых дней украинская команда занимает четвертое место в группе, отставая на четыре очка от Северной Ирландии и на три от Венгрии.