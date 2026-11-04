Мальдера отказался вызывать Ярмоленко в сборную Украины на решающие матчи Лиги наций: обнародован состав команды

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с составом команды на решающие матчи группового турнира Лиги наций. "Сине-желтые" 14 ноября сыграют на выезде с лидером квартета Северной Ирландией, а 17-го числа в номинально домашнем матче примет Грузию.

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Итальянский наставник сборной включил в основной список 25 футболистов, а еще девять игроков вошли девять игроков, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Достаточно неожиданно в список не вошел вингер "Динамо" Андрея Ярмоленко, который стал лучшим бомбардиром в истории национального чемпионата. Также не получил вызов атакующий полузащитник амстердамского "Аякса" Виктор Цыганков.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").

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Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – "Полесье" Житомир), Александр Зубков (АЕК Афины, Греция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).

Главные истории дня

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – "Динамо" Киев), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев (ЛНЗ Черкассы), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Отметим, что после четырех игровых дней украинская команда занимает четвертое место в группе, отставая на четыре очка от Северной Ирландии и на три от Венгрии.