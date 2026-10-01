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Мальдера назвал единственного игрока, которого исключил из состава на матч с Северной Ирландией

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 1,6 т.
Мальдера назвал единственного игрока, которого исключил из состава на матч с Северной Ирландией
Мальдера высказался о матче с Северной Ирландией

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко не поможет сборной Украины в матче третьего тура группового турнира Лиги наций с Северной Ирландией. "Сине-желтые" примут своего прямого конкурента в борьбе за лидерство в квартете, а футболист "ирисок" стал единственной потерей команды на поединок 2 октября.

Об этом на пресс-конференции в Трнаве сообщил главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, информирует из Трнавы портал Sport.ua. По его словам, Миколенко хоть и вернулся к тренировкам после того, как пропустил встречу с Грузией, однако тренерский штаб "сине-желтых" не хочет рисковать здоровьем защитника.

Мальдера назвал единственного игрока, которого исключил из состава на матч с Северной Ирландией

Збірна України перед матчем.

Источник: УАФ

Мальдера назвал единственного игрока, которого исключил из состава на матч с Северной Ирландией

Андреа Мальдера

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"К сожалению, мы не можем рассчитывать на Виталия Миколенко. Он не очень хорошо себя чувствует. Мы его уважаем. Не хотелось бы, чтобы он травмировался еще серьезнее. Я вызвал многих игроков, я всем им доверяю. Наши ожидания – создать хороший фундамент на игру. Нам очень полезно, нам нужно играть с командами, у которых разные характеристики. Лучше познакомиться с новыми игроками. И результат важен для нас", – сказал Мальдера.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко з українським прапором.

Мальдера назвал единственного игрока, которого исключил из состава на матч с Северной Ирландией

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

Источник: УАФ

Отметим, что украинцы после двух игровых дней делят с североирландцами первое место в группе 2 дивизиона А Лиги наций. Обе команды набрали по четыре очка при одинаковой разнице мячей 1-0.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер изменил прогноз на результаты сборной Украины в новом розыгрыше Лиги наций.

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