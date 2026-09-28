Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера особенно отметил оборонительную игру своей команды в матче Лиги наций с Грузией (0:0). Наставник "сине-желтых" выделил вратаря Анатолия Трубина и двух центрбеков – Тараса Михавко и Эдуарда Сарапия, – которые, по его словам, показали высокий класс.

Видео дня

Об этом Мальдера заявил в на послематчевой пресс-конференции, комментируя ничейный результат игры в Тбилиси. Итальянский специалист подчеркнул, что игра не порадовала болельщиков забитыми мячами и зрелищным футболом, однако для этого были свои веские причины.

"У меня не было никаких сомнений насчет Трубина, ведь он экстраординарный игрок. Сегодня он сделал много сейвов. Но он не единственный, кто провел хороший матч. Я также доволен Тарасом Михавком. Он был очень внимателен и хорошо играл. Также хочу отметить Сарапию. Матчи порой бывают не такими красивыми с эстетической точки зрения. Соперник относился к нам с уважением, они не прибегали к высокому прессингу, поэтому нам следовало играть чисто в пас. Мы можем играть лучше, но я хочу подчеркнуть и положительные моменты", – сказал Мальдера.

РЕКЛАМА

Отметим, что после двух игровых дней в активе украинской сборной четыре очка. 2 октября наша команда проведет поединок против Северной Ирландии.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео реакции бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на поражении сборной от Украины.

РЕКЛАМА