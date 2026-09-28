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Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией
Мальдера оценил матч с Грузией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера особенно отметил оборонительную игру своей команды в матче Лиги наций с Грузией (0:0). Наставник "сине-желтых" выделил вратаря Анатолия Трубина и двух центрбеков – Тараса Михавко и Эдуарда Сарапия, – которые, по его словам, показали высокий класс.

Об этом Мальдера заявил в на послематчевой пресс-конференции, комментируя ничейный результат игры в Тбилиси. Итальянский специалист подчеркнул, что игра не порадовала болельщиков забитыми мячами и зрелищным футболом, однако для этого были свои веские причины.

Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией

Андреа Мальдера

Источник: УАФ

Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией

Україна зіграла 0:0 з Грузією

Источник: УАФ

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"У меня не было никаких сомнений насчет Трубина, ведь он экстраординарный игрок. Сегодня он сделал много сейвов. Но он не единственный, кто провел хороший матч. Я также доволен Тарасом Михавком. Он был очень внимателен и хорошо играл. Также хочу отметить Сарапию. Матчи порой бывают не такими красивыми с эстетической точки зрения. Соперник относился к нам с уважением, они не прибегали к высокому прессингу, поэтому нам следовало играть чисто в пас. Мы можем играть лучше, но я хочу подчеркнуть и положительные моменты", – сказал Мальдера.

Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией

Едуард Сарапій під час матчу

Источник: УАФ

Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией

Календар збірної України в Лізі націй.

Источник: УЄФА

Отметим, что после двух игровых дней в активе украинской сборной четыре очка. 2 октября наша команда проведет поединок против Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео реакции бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на поражении сборной от Украины.

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