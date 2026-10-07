Магучих увековечили в металле в центре Киева. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катанию"Ему было всего 48". От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял жену"Ему было всего 48". От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял женуИллюстрация. Финансовый гороскопК концу этой недели жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится: повезет особенно в финансахИллюстративное фото: атака на Киев, последствия обстрела.От аккумуляторов и инструментов до книг и туалетной бумаги: какие крупные предприятия были уничтожены в результате атаки РФПогибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. ФотоПогибли женщина, ее дочь и внук: Россия ударом по Прилукам убила семью. ФотоИллюстрация — сахарТакого на полях Украины не было 35 лет: будет ли дефицит сахара и к каким ценам следует готовиться

Магучих увековечили в металле в центре Киева. Фото и видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 207
Магучих увековечили в металле в центре Киева. Фото и видео
Наша титулованная легкоатлетка получила заслуженное признание. Источник: sportnews.24tv.ua

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала обладательницей именной звезды в центре украинской столицы. Торжественная церемония прошла 7 октября на "Площади звезд", где после длительного перерыва возобновили открытие памятных знаков выдающимся украинцам.

Звезда Магучих появилась возле ТРЦ Gulliver в Киеве. Для проекта это стало первым подобным событием с 2021 года. После начала полномасштабного вторжения работа "Площади звезд" была остановлена, поэтому нынешняя церемония фактически ознаменовала возвращение инициативы, основанной еще в 2015 году.

Вместе с мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту именные знаки получили еще трое известных украинских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу Сергей Дзинзирук и многократная паралимпийская чемпионка Александра Кононова.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 41,1 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца
icon 41,1 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 5,1 т.
Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео
icon 5,1 т.
Месси психанул во время прощального матча за сборную Аргентины. Видео
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 4,0 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя
icon 4,0 т.
Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя

После церемонии Магучих призналась, что давно ждала возобновления проекта.

"Очень хотелось, чтобы они появились, но проект был приостановлен. Наконец открываются первые звезды в период полномасштабного вторжения. Очень приятно получить такую награду. Это не только признание моих достижений, но и большая мотивация для меня продолжать показывать хорошие результаты", – сказала спортсменка в комментарии Tribuna.com.

Магучих увековечили в металле в центре Киева. Фото и видео

Магучих открыли звезду. Источник: sportnews.24tv.ua

По словам легкоатлетки, особое значение для нее имеет то, что открытие состоялось в компании выдающихся представителей украинского спорта.

"Сегодня в такой компании спортсменов открывать свою звезду особенно приятно", – отметила Магучих.

Она также рассказала, что не испытывала волнения перед церемонией, хотя заранее знала о предстоящем открытии.

"Я знала, что буду на аллее в сердце Киева. Это прикольно. Надеюсь, что для наших юношей, для молодого поколения это станет мотивацией и покажет, что все возможно", – добавила олимпийская чемпионка.

Магучих увековечили в металле в центре Киева. Фото и видео

Имя Магучих увековечили в металле. Источник: sportnews.24tv.ua

Проект "Площадь звезд" был создан ТРЦ Gulliver в 2015 году. Его цель заключается в чествовании украинцев за значительные достижения в спорте, музыке, театре и кино. После начала полномасштабной войны открытие новых звезд было приостановлено и возобновилось только сейчас.

Для Магучих эта награда стала очередным признанием ее достижений. Украинка является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 и автором мирового рекорда в прыжках в высоту – 2,10 метра.

Похожие темы
УкраинаКиевЯрослава МагучихЯрослава Магучих
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться