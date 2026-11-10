Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027
Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 11 ноября, начнет свои выступления во втором и решающем этапе отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Первым соперником подопечных тренерки Инны Кочбей станет национальная команда Люксембурга.
Поединок принимает площадка Национального спортивного центра д'Кок. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Люксембург – Украина. Время начала – 20:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА
Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на платформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Люксембурга покажет официальный канал Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.
ПРОГНОЗ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА
Фаворитками противостояния считаются украинские девушки. Ставки на победу "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,09. А показатели на успех команды Люксембурга достигают уровня 6,50.
СОСТАВЫ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА
Люксембург: Джой Баум, Софи Фугльсанг, Лори Иртум, Лиз Иртум, Тереза Лиска, Катрин Мрешес, Джули Манжен, Кей Джей Миссаваж, Магали Мейнадье, Джули Ниллес, Свения Нуренберг, Джо Оли, Анна Симон, Эсмеральда Скриельи.
Украина: Серафима Тихая, Анжелика Ляшко, Виктория Балабан, Юлия Гутевич, Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк, Алина Ягупова, Елена Бойко, Екатерина Дике, Кристина Кулеша, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Инна Кочубей, тренерка сборной Украины:
– На этом этапе нам удалось собрать, наверное, максимально возможный ростер. Все девушки, которых мы хотели видеть в команде, были в поле нашего внимания. И я благодарна каждой, кто присоединится к сборной и поможет нам в этом важном игровом окне. Моя философия проста. Мы должны быть командой – командой, против которой трудно играть, потому что она борется до конца, независимо от соперника или счета.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Кроме Люксембурга и Украины в квартете М сыграют представительницы Великобритании и Франции. Путевки на чемпионат достанутся двум лучшим сборным.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Евробаскет-2017. Квалификация
Люксембург – Украина – 52:85 (18:20, 9:20, 17:22, 8:23)
Украина – Люксембург – 90:38 (23:16, 16:9, 28:2, 23:11)