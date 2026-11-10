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Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
90
Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027
Украинки сыграют в Люксембурге

Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 11 ноября, начнет свои выступления во втором и решающем этапе отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Первым соперником подопечных тренерки Инны Кочбей станет национальная команда Люксембурга.

Поединок принимает площадка Национального спортивного центра д'Кок. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Люксембург – Украина. Время начала – 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на платформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Люксембурга покажет официальный канал Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.

Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Баскетболистки сборной Украины. Источник: FIBA

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ПРОГНОЗ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Фаворитками противостояния считаются украинские девушки. Ставки на победу "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,09. А показатели на успех команды Люксембурга достигают уровня 6,50.

СОСТАВЫ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Люксембург: Джой Баум, Софи Фугльсанг, Лори Иртум, Лиз Иртум, Тереза Лиска, Катрин Мрешес, Джули Манжен, Кей Джей Миссаваж, Магали Мейнадье, Джули Ниллес, Свения Нуренберг, Джо Оли, Анна Симон, Эсмеральда Скриельи.

Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Лидер сборной Украины Алина Ягупова в матче с Болгарией. Источник: FIBA

Украина: Серафима Тихая, Анжелика Ляшко, Виктория Балабан, Юлия Гутевич, Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк, Алина Ягупова, Елена Бойко, Екатерина Дике, Кристина Кулеша, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Инна Кочубей, тренерка сборной Украины:

– На этом этапе нам удалось собрать, наверное, максимально возможный ростер. Все девушки, которых мы хотели видеть в команде, были в поле нашего внимания. И я благодарна каждой, кто присоединится к сборной и поможет нам в этом важном игровом окне. Моя философия проста. Мы должны быть командой – командой, против которой трудно играть, потому что она борется до конца, независимо от соперника или счета.

Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Тренерка сборной Украины Инна Кочубей. Источник: ФБУ

Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Люксембурга по баскетболу. Источник: FIBA

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Кроме Люксембурга и Украины в квартете М сыграют представительницы Великобритании и Франции. Путевки на чемпионат достанутся двум лучшим сборным.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2017. Квалификация

Люксембург – Украина – 52:85 (18:20, 9:20, 17:22, 8:23)

Украина – Люксембург – 90:38 (23:16, 16:9, 28:2, 23:11)

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