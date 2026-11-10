Люксембург – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 11 ноября, начнет свои выступления во втором и решающем этапе отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Первым соперником подопечных тренерки Инны Кочбей станет национальная команда Люксембурга.

Видео дня

Поединок принимает площадка Национального спортивного центра д'Кок. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Люксембург – Украина. Время начала – 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на платформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Люксембурга покажет официальный канал Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Фаворитками противостояния считаются украинские девушки. Ставки на победу "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,09. А показатели на успех команды Люксембурга достигают уровня 6,50.

СОСТАВЫ НА ЛЮКСЕМБУРГ – УКРАИНА

Люксембург: Джой Баум, Софи Фугльсанг, Лори Иртум, Лиз Иртум, Тереза Лиска, Катрин Мрешес, Джули Манжен, Кей Джей Миссаваж, Магали Мейнадье, Джули Ниллес, Свения Нуренберг, Джо Оли, Анна Симон, Эсмеральда Скриельи.

РЕКЛАМА

Украина: Серафима Тихая, Анжелика Ляшко, Виктория Балабан, Юлия Гутевич, Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк, Алина Ягупова, Елена Бойко, Екатерина Дике, Кристина Кулеша, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Инна Кочубей, тренерка сборной Украины:

– На этом этапе нам удалось собрать, наверное, максимально возможный ростер. Все девушки, которых мы хотели видеть в команде, были в поле нашего внимания. И я благодарна каждой, кто присоединится к сборной и поможет нам в этом важном игровом окне. Моя философия проста. Мы должны быть командой – командой, против которой трудно играть, потому что она борется до конца, независимо от соперника или счета.

Главные истории дня

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Кроме Люксембурга и Украины в квартете М сыграют представительницы Великобритании и Франции. Путевки на чемпионат достанутся двум лучшим сборным.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2017. Квалификация

Люксембург – Украина – 52:85 (18:20, 9:20, 17:22, 8:23)

Украина – Люксембург – 90:38 (23:16, 16:9, 28:2, 23:11)