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Ломаченко рассказал, что происходит с Усиком

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,0 т.
Ломаченко рассказал, что происходит с Усиком
Наш титулованный соотечественник спрогнозировал дальнейшее развитие карьеры своего кума

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался о будущем своего друга Александра Усика (25-0, 16 КО) . По его мнению, бывший чемпион мира в супертяжелом весе может провести еще один или два поединка, однако окончательное решение зависит от самого спортсмена.

Ломаченко обсудил перспективы Усика в интервью, когда его спросили о возможном завершении карьеры Усика и собственном возвращении в бокс

"Думаю, у него будет еще один или, возможно, два боя", – заявил Василий в эфире Youtube-канала Fight Hub TV.

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По словам боксера, сейчас Усик находится в положении, которое позволяет ему самостоятельно определять дальнейший путь в профессиональном спорте.

"Сейчас у него очень хорошая позиция. Он может принять любое решение, которое захочет, и делать то, что считает нужным", – отметил Ломаченко.

Ломаченко рассказал, что происходит с Усиком

Василий Ломаченко. Источник: Кадр из видео

При этом Василий подчеркнул, что будущее его друга пока остается неизвестным. Он не стал утверждать, что Усик уже принял решение о завершении карьеры или определился с количеством оставшихся поединков.

"Никто не знает, что будет с его будущим. Никто. Посмотрим", – добавил украинец.

Ломаченко рассказал, что происходит с Усиком

Ломаченко высказался про Усика. Источник: Кадр из видео

Как сообщал OBOZ.UA, Усик с большой долей вероятности не будет драться в своем прощальном бою с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Переговоры о проведении такого противостояния провалились из-за финансовых запросов боксеров.

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