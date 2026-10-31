В 2007 году вышла вторая книга Леонида Буряка под названием "Я жил в счастливое футбольное время". В ней знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта СССР, один из лучших полузащитников в истории киевского "Динамо" вспоминает свою жизнь в большом футболе – с его громкими победами, знаменитыми партнерами, выдающимися тренерами, настоящей мужской дружбой, разочарованиями и непростыми решениями.

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Леонид Буряк – пятикратный чемпион СССР, семикратный обладатель Кубка СССР в составе трех клубов, победитель Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале. Он вошел в клуб Григория Федотова (103 мяча), выступал за сборную СССР, а после завершения игровой карьеры добился значительных успехов на тренерском поприще.

В разные годы Буряк возглавлял одесский "Черноморец", киевское "Динамо" и национальную сборную Украины. В 1994 и 1995 годах его признавали лучшим тренером Украины. За многолетнюю работу в футболе он удостоен звания заслуженного тренера Украины.

Однако книга "Я жил в счастливое футбольное время" – это не просто перечень достижений и памятных матчей. На ее 314 страницах автор делится историями, которые помогают понять, каким был футбол той эпохи изнутри: о чем думали игроки, как работали тренеры, что происходило за пределами поля и какие человеческие качества ценились в команде превыше всего.

К сожалению, книга вышла небольшим тиражом, поэтому познакомиться с ней удалось далеко не всем любителям футбола. Предлагаем вашему вниманию четыре фрагмента из воспоминаний Леонида Буряка – четыре истории, в которых отразились разные стороны футбольной жизни.

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Домашняя заготовка киевлян

В футболе многое решают мастерство, тактическая подготовка и дисциплина. Но иногда преимущество можно получить благодаря нестандартному решению, способному застать соперника врасплох. В киевском "Динамо" Валерия Лобановского умели работать и над такими деталями.

Вспоминаю один эпизод. Первый матч чемпионата страны в Киеве мы проводили против донецкого "Шахтера" и одержали победу. В одном из игровых моментов наша команда получила право на штрафной удар. Соперники, как это обычно бывает в подобных ситуациях, выстроили стенку. Судья Тофик Бахрамов дал свисток, и началось то, ради чего мы, собственно, и придумали нашу маленькую хитрость. Первый наш игрок разбегается – удара нет. Второй, третий, четвертый – все они лишь имитируют удар по мячу. И только пятый, а это был ваш покорный слуга, действительно пробил по воротам.

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На трибунах раздался смех. Однако специалисты оценили нашу домашнюю заготовку вполне серьезно. Вот как прокомментировал этот эпизод заслуженный тренер СССР Олег Александрович Ошенков: "Момент, бесспорно, интересный, тем более что речь идет о попытке внести новизну в розыгрыш стандартного положения. Это говорит в пользу тренеров "Динамо" Лобановского и Базилевича – людей думающих и ищущих".

Победителей не судят?

Напрасно говорят, что победителей не судят. Еще как судят! В 1974 году киевское "Динамо" добилось выдающихся результатов: выиграло чемпионат СССР и Кубок страны, а на международной арене не потерпело ни одного поражения в официальных матчах. Казалось бы, сезон, который должен был стать поводом для всеобщего признания, прошел под знаком успеха. Однако в прессе команда сталкивалась с серьезной критикой.

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Как реагировали на нее футболисты? Этот вопрос московский журналист задал Валерию Лобановскому на одной из пресс-конференций. "А наши футболисты не читают газеты", – ответил главный тренер "Динамо".

И это была не шутка. На протяжении всего сезона Лобановский и его помощники действительно просили нас не читать футбольную прессу. "Газеты вас иногда захваливают, – говорил Лобановский, обращаясь к команде. – Иногда слишком ругают. Но и в том, и в другом случае часто высказывается мнение субъективное, порой дилетантское".

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Слово о друге. Виктор Колотов

Более молчаливого человека я в жизни не встречал. Сам я немногословен, но таких не видел. Если он говорил, то только по делу. Ни одного лишнего слова. По глазам можно было понять, что он о тебе думает.

К Виктору претензий почти никогда ни у кого не возникало и возникнуть не могло – ни в быту, ни на тренировках, ни в игре. О работоспособности Колотова ходили легенды. Шутники утверждали, что, если нужно, он и третий тайм отыграет, и четвертый – причем с той же неутомимостью, что и первые два.

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Об одной истории, прекрасно характеризующей Колотова, рассказывал бессменный врач сборной Савелий Евсеевич Мышалов. "В 1973 году, во время московского матча со сборной Франции, Виктор подошел ко мне в перерыве и сказал: "У меня один глаз не видит". В ходе игры он получил сильный удар в область глаза. Последствия оказались настолько серьезными, что зрение на один глаз пропало. Я обратился к главному тренеру Евгению Горянскому с просьбой заменить Колотова.

Перед окончанием перерыва Виктор снова подошел ко мне. "Все в порядке с глазом", – сказал он. Времени на дополнительную проверку уже не оставалось. Колотов вернулся на поле и доиграл матч. После игры он снова подошел ко мне и признался, что глаз по-прежнему не видит. В итоге все закончилось месяцем в госпитале. Отличительной спортивной чертой Колотова была самоотверженность. Ради команды он был готов на все.

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Когда у тренера лопнуло терпение

За несколько дней до начала VII чемпионата Украины я был вынужден объявить об уходе с поста главного тренера "Черноморца".

На спешно созванной по этому поводу пресс-конференции я признался журналистам, что меня окончательно измотали бесконечные проблемы в клубе. Футболисты не получали премиальных, хотя их зарплаты и по меркам высшей лиги были достаточно скромными – около 500 долларов. Не хватало средств даже на самые элементарные нужды: нужно было заправлять клубный автобус, оплачивать долги за услуги АТС, поскольку из клуба невозможно было позвонить в другой город. На тренировочной базе требовался ремонт жилых помещений, протекали потолки. Не хватало денег на медикаменты и полноценное питание игроков.

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О приобретении квалифицированных футболистов и говорить не приходилось. Между тем из "Черноморца" ежегодно уходили по четыре-пять основных исполнителей. За три года клуб расстался с пятнадцатью игроками! Одним словом, я недвусмысленно дал понять, что не могу и не хочу работать в команде, которой при таких обстоятельствах остается бороться за десятое-одиннадцатое место.

Вместе с тем я бесконечно благодарен неповторимым одесским болельщикам за их верность и поддержку. Благодарен игрокам и всем, с кем мне довелось работать в родном для меня "Черноморце".

Покинув одесский клуб, без работы я не остался: по совместительству продолжал трудиться одним из тренеров национальной сборной Украины. Поэтому после ухода из "Черноморца" сосредоточился на работе с главной командой страны.

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