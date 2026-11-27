Завершился уже четвертый тур Лиги конференций – но видели ли вы хотя бы по одному матчу в каждом из раундов? Этот турнир настолько для нас непривычен, что мы не знаем даже клубов, попавших в него из топовых лиг Европы. А знали ли вы, что призовой фонд соревнований составляет почти 300 миллионов евро и что победа в нем не нужна даже победителю? OBOZ.UA разбирается, можно ли спасти ЛК и как это сыграет на руку украинским командам.

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Для Лиги конференций нужно запретить топ-лиги

Турнир 5 лет назад запустили как площадку для клубов из средних и малых ассоциаций, которые никогда не видели основных стадий, не говоря уже о плей-офф и каких-то медальных этапах. Но на практике мы видим ЛК как утешительный приз для представителей топовых лиг Европы. Бюджеты тех же "Брайтона" и "Риги" невозможно сравнивать, это разные вселенные. А на групповой этап гранды нередко выставляют резервные составы, что бьет по рейтингам.

Нужно простое и понятное правило: Лига конференций закрыта для топовых клубов Европы. Ведь зачем условным "Бранну", "Орхусу" или "Линкольну" пробиваться сюда, если их с большой вероятностью разгромят? В регламенте прописано, что от первых 12 ассоциаций может быть только по одной команде. И вот на шестой турнир среди дебютантов у нас появились новые клубы из топ-5 лиг, которых в ЛК еще не было. Если их запретить, это даст нам еще 5 клубов для новой истории. И тогда это точно станет уникальным турниром, без гарантированных доминаторов. Да, пострадает одна важная составляющая – но денег там и так не было.

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У Лиги конференций нет собственных финансов

Общий призовой фонд составил 285 млн евро – но откуда деньги? Турнир не способен окупить себя самостоятельно, поэтому получает средства за счет перераспределения сверхдоходов Лиги чемпионов. Трансляторы почти не заинтересованы в том, чтобы отдельно покупать права на третий по значимости еврокубок, поэтому его приходится продавать пакетом, вместе с Лигой Европы. И их можно понять: какой интерес для украинского болельщика представляет групповой этап ЛК, когда там могли быть двое наших, но их нет, а смотреть, как тот же "Аякс" забивает 6 голов "Мидтьюлланну", – очень нишевое хобби. С коммерческой точки зрения Лига конференций для УЕФА скорее политический компромисс, чем необходимое соревнование.

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При этом деньги туда не придут, ведь континентальная федерация сама убила телевизионную конкуренцию. Осенью в Европе играют 108 клубов в одну неделю, это немалая нагрузка, если выбирать лучшую игру для просмотра вечером четверга. Кроме того, календарь перестал быть предсказуемым из-за разных перерывов на матчи сборных. Заметьте, что ЛЕ и ЛК играются одновременно. Это дважды по 18 игр на каждый слот, у украинского телевидения даже комментаторов не хватает на все (лучшее с пояснениями можно увидеть только в мультифиде).

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Сезон 26/27 проходит без больших клубов

Список широко известных участников ЛК заканчивается первой десяткой, ведь все топ-клубы обычно паркуются именно там. Впервые в Лиге конференций в этом сезоне играют сразу 9 клубов. Среди них – "Аталанта", "Монако", "Тун" и "Брайтон". И это коллапс турнира, потому что вместе со звездами континента квалифицируются малоизвестные команды. Поэтому после группового этапа Лига конференций может не получить даже в стыках такую экзотику, как "Орхус", "Хартс", "Интер Эскальдес" или "Жальгирис". А команды из топ-10 рейтинга ассоциаций УЕФА легко пройдут в следующий этап даже через дополнительный отбор.

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Некоторым клубам приходится играть на аренах, которые едва соответствуют базовым требованиям, или и вовсе арендовать стадионы в других городах, что убивает атмосферу на трибунах – финский "КуПС" или "Линкольн" на групповом этапе не играют дома. Но даже их участие в решающей части не будет означать, что ЛК стала престижной.

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Лига конференций нужна… Украине

Лига конференций, к сожалению, самый реальный формат для украинских клубов. И это реальность, которую нужно оценивать трезво. Третий турнир – это место, где у нас больше всего участников уже на стадии отбора и куда мы можем падать бесконечно долго. Если УЕФА поймет, что турниру нужна реформа, и уберет представителей топ-5 лиг или даже пойдет дальше и запретит квалифицироваться сюда сразу десяти командам из топ-10 ассоциаций, то для украинского футбола это стало бы одним из окон спасения репутации. Без препятствий из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции в финальном раунде квалификации станет намного легче, и не только нам. Представьте, сколько историй будет написано, если путь не закончится за мгновение до евромечты?

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По примеру этого лета, "Полесью" и ЛНЗ было бы легче почувствовать плей-офф, ведь ни одна команда не получает прямую путевку в групповой этап. Но проходить отбор стало бы проще: исключение рейтинговых клубов не позволило бы сразу попасться "Генту" и "Копенгагену". А отсюда – стремительное возвращение позиций в таблице коэффициентов. Сейчас мы далеко в третьем десятке, что означает дополнительную нагрузку на "Шахтер", которому приходится спасать положение. А если в группу ЛК пробьется хотя бы одна украинская команда, начисление баллов для рейтинга УЕФА позволит Украине гораздо быстрее вернуться в топ-15 .

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Да, это идеальная мечта, но Лига конференций нуждается в революции. На этой неделе мы в очередной раз увидели, что групповая стадия предсказуема и не добавит интриги. Но если УЕФА выделит третьему турниру место победителя для квалификации в Лигу чемпионов – то и деньги найдутся, и мотивации у команд второго эшелона будет в разы больше. А в Украине появится настроение не забивать на турнир и не продавать каждое лето главных футболистов прямо перед сезоном. Нюанс в том, что такие же преимущества получили бы и прямые конкуренты в таблице коэффициентов – клубы из Венгрии, Болгарии, Словении или Азербайджана. Однако даже в этом случае украинские команды найдут честную конкуренцию. Интересно, дойдет ли УЕФА до таких мыслей?