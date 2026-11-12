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Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
612
Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом
Майк Тайсон оценил Усика

Выдающийся американский боксер Майк Тайсон выразил восторг в связи с планами украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) вернуться в тяжелый вес и подраться с Давидом Бенавидесом (32-0, 25 КО). Железный Майк отметил, что поединок выглядит очень интригующим, а преимущество в нем отдал своему соотечественнику.

Об этом Тайсон заявил в интервью YouTube-каналу журнала Ring Magazine. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе включил противостояние Усика и Бенавидеса в число тех, которые он мечтает увидеть. Также американская легенда добавил, что украинец не является природным супертяжем, а его решение сменить весовую категорию выглядит логично.

Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом

Усик решил вернуться в крузервейт

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Давид Бенавидес и Александр Гвоздик

"Это был бы замечательный бой. Да, просто фантастическим. Усик – не природный супертяжеловес. Он боец крузервейт, быстрый и ловкий, с быстрыми руками, как и Бенавидес. Я думаю, что Бенавидес выбрасывает больше ударов, чем Усик. Он наносит больше ударов, когда выполняет свои комбинации. Мне нравится Бенавидес. Я никогда не поставлю против него", – сказал Тайсон.

Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом

Майк Тайсон

Добавим, что Беневидес дерзко отреагировал на вызов Усика, пообещав без проблем победить украинского звездного боксера.

Отметим, что в 2018 году Усик побил россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После этого украинец поднялся в королевский дивизион, где дважды объединял все пояса.

Легендарный Майк Тайсон впервые отреагировал на решение Усика провести бой с Бенавидесом

Александр Усик

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик попал на видео российского супертяжа и забавно отреагировал на его призыв.

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