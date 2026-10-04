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Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа
11 декабря в Кардиффе состоится один из самых ожидаемых поединков последних лет

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился мнением о предстоящем поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. По словам британской легенды, небольшое преимущество перед боем он отдает "Цыганскому королю", как называют Фьюри.

Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа

Леннокс Льюис

11 декабря в Кардиффе состоится один из самых ожидаемых поединков последних лет. Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) разыграют вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе. Трансляцию вечера бокса проведет Netflix.

Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа

Бой Джошуа - Фьюри состоится 11 декабря

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Накануне бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис прокомментировал противостояние двух звезд британского бокса. Ранее 61-летний экс-боксер заявил, что склоняется к победе Фьюри.

"Я бы поставил на Фьюри. Он показал мне больше в двух последних боях, чем Джошуа в своих последних выступлениях", – приводит слова Льюиса Boxing News.

Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа

Леннокс Льюис уверен в победе Фьюри

При этом на первой пресс-конференции поединка Льюис отметил, что исход встречи может определить не столько мощь ударов, сколько точность работы в ринге.

По мнению экс-чемпиона, победит тот, кто окажется более точным в ключевые моменты боя. Льюис подчеркнул, что Фьюри является очень точным панчером, а главным оружием Джошуа считает его фирменную комбинацию из джеба и правого прямого удара.

Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа

Бой Джошуа - Фьюри состоится в Кардиффе

Сам Льюис хорошо знает, насколько сложно организовать подобные супербои. Британец напомнил, что его встреча с Майком Тайсоном состоялась лишь спустя многие годы после первых разговоров о поединке. По словам бывшего чемпиона, крупные бои часто откладываются из-за интересов промоутеров, телекомпаний и менеджеров, однако в итоге решающим фактором становится финансовая составляющая.

Легендарный Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри – Джошуа

Леннокс Льюис

Фьюри и Джошуа впервые встретятся на профессиональном ринге, несмотря на то что разговоры о поединке между ними ведутся уже более десяти лет. Победитель станет вторым после Льюиса британским супертяжеловесом, которому удастся завоевать чемпионский титул мира в третий раз.

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