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Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео
Поединок состоялся на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде

Легендарный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) единогласным решением судей и завоевал пояс WBC в суперсреднем весе. Поединок на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 12 раундов – 115:112, 116:111 и 117:110.  

Встреча стала главным событием турнира "Мексика против всего мира", организованного при участии Турки Аль аш-Шейха. На кону стоял чемпионский пояс WBC в категории до 76,2 кг, которым до этого владел Мбилли.

Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Альварес с чемпионским поясом

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Начало боя получилось конкурентным. Канело действовал точнее и эффективнее, однако француз старался поддерживать высокий темп, постоянно нагружая соперника работой. Альваресу не удавалось полностью контролировать скорость поединка.

Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Начало боя получилось конкурентным

Постепенно мексиканец приспособился к действиям оппонента и стал успешнее использовать ошибки в его атаке. Мбилли все чаще пытался отвечать точными контрударами, вместо того чтобы продолжать оказывать давление и увеличивать количество выбрасываемых ударов.

Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Статистика боя. Источник: The Ring

В шестом раунде Альварес поймал француза апперкотом. В дальнейшем Канело продолжал действовать из удобной для себя позиции, тогда как Мбилли не удавалось навязать привычный высокий темп. За удары по затылку рефери даже наказал действующего чемпиона.

Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Альварес поймал француза апперкотом

В заключительных раундах мексиканец контролировал ход встречи. В 11-м отрезке он действовал осторожнее, а в последнем заметно активизировался и незадолго до финального гонга потряс Мбилли.

Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Канело потряс соперника

 

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Альварес уступил 37-летнему Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.

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