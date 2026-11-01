Легендарный Канело побил чемпиона WBC и вернул себе титул. Видео

Легендарный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) единогласным решением судей и завоевал пояс WBC в суперсреднем весе. Поединок на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 12 раундов – 115:112, 116:111 и 117:110.

Видео дня

Встреча стала главным событием турнира "Мексика против всего мира", организованного при участии Турки Аль аш-Шейха. На кону стоял чемпионский пояс WBC в категории до 76,2 кг, которым до этого владел Мбилли.

Начало боя получилось конкурентным. Канело действовал точнее и эффективнее, однако француз старался поддерживать высокий темп, постоянно нагружая соперника работой. Альваресу не удавалось полностью контролировать скорость поединка.

Постепенно мексиканец приспособился к действиям оппонента и стал успешнее использовать ошибки в его атаке. Мбилли все чаще пытался отвечать точными контрударами, вместо того чтобы продолжать оказывать давление и увеличивать количество выбрасываемых ударов.

РЕКЛАМА

В шестом раунде Альварес поймал француза апперкотом. В дальнейшем Канело продолжал действовать из удобной для себя позиции, тогда как Мбилли не удавалось навязать привычный высокий темп. За удары по затылку рефери даже наказал действующего чемпиона.

Главные истории дня

В заключительных раундах мексиканец контролировал ход встречи. В 11-м отрезке он действовал осторожнее, а в последнем заметно активизировался и незадолго до финального гонга потряс Мбилли.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Альварес уступил 37-летнему Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.