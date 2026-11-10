Легендарный футболист ''Реала'', ''Арсенала'' и сборной Германии попал в базу ''Миротворец''

Бывшего полузащитника сборной Германии Месута Озила внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Основанием стало публичное выступление немца в Стамбуле, во время которого он раскритиковал отстранение российских команд от международных соревнований и призвал ФИФА отказаться от так называемых двойных стандартов.

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Информация об Озиле появилась в базе 9 ноября 2026 года. 38-летний эк-футболист обвиняется в публичной поддержке российской агрессии против Украины, пропаганде войны, распространении российских пропагандистских нарративов и участии в информационно-пропагандистских мероприятиях.

Поводом для такого решения стало заявление немца, сделанное 21 октября в Стамбуле. Озил присутствовал на товарищеском матче ветеранов турецкого "Истанбул Башакшехир" и петербургского "Зенита", который состоялся в рамках Веронского Евразийского экономического форума.

После встречи, завершившейся победой турецкой команды со счетом 3:2, бывший полузащитник выступил с обращением к Международной федерации футбола. Он обратил внимание на то, что российские команды отстранены от международных турниров, тогда как аналогичные ограничения не применяются к израильским коллективам.

"Футбол всегда приносил мир. Спортивное сообщество всегда объединяло людей. Как вы знаете, ФИФА не ввела эмбарго против израильских команд, но ввела его против российских. Поэтому я хочу обратиться к ФИФА: надеюсь, они откажутся от двойных стандартов и будут относиться ко всем одинаково", – заявил Озил.

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Российские клубы и национальные сборные были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Чем известен Месут Озил

Озил считается одним из наиболее известных немецких футболистов своего поколения.

Главные истории дня

В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2010 года и Евро-2012.

За национальную команду полузащитник провел 92 матча, в которых забил 23 мяча.

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На клубном уровне он выступал за немецкие "Шальке" и "Вердер", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", турецкие "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

В составе "Реала" Озил стал чемпионом Испании в сезоне 2011/12, а с "Арсеналом" трижды выигрывал Кубок Англии. Профессиональную карьеру немец завершил в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале этого года в базу данных центра "Миротворец" был внесен президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В публикации его назвали "моральным дегенератом" и указали на участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.