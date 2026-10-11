Легенда мирового спорта тремя словами сказал, кто на самом деле Трамп

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек резко высказался о президенте США Дональде Трампе, обвинив его в готовности поступиться интересами собственной страны ради личной выгоды. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли опубликовал заявление в социальной сети X, назвав американского лидера предателем демократического мира.

Видео дня

"Предатель демократического мира. И он, Дональд Трамп, поступит так же с США. Если он получит личную выгоду, то предаст кого угодно, включая своих сограждан и собственную страну", – написал Гашек под видео.

Бывший голкипер сборной Чехии регулярно критикует внешнюю политику Трампа, в том числе его подход к войне в Украине и контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Гашек также выступал против дипломатических жестов в отношении российского руководства и критиковал обсуждение хоккея во время переговоров Трампа с Путиным. По мнению чешского спортсмена, использование спорта в политическом диалоге может способствовать улучшению имиджа России на фоне войны против Украины.

Отдельно Гашек предупреждал об угрозах для американских демократических институтов. Он заявлял, что стремление Трампа к личной выгоде может привести к решениям в ущерб интересам США.

РЕКЛАМА

После завершения игровой карьеры Гашек продолжил публично высказываться по политическим вопросам. Его позиция по войне в Украине неоднократно становилась поводом для резкой полемики с российскими политиками.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп публично призвал к смене президента Украины, заявив, что Владимиру Зеленскому пора уступить место лидеру, готовому заключить соглашение с Россией.

Кроме того, Трамп резко осудил удары Украины по российским НПЗ, обвинив Киев в создании проблем для мирового рынка топлива и американских фермеров. При этом президент США оправдал экономическую сделку с Кремлем по дизелю и заверил, что Владимир Путин очень хочет мира.

Главные истории дня