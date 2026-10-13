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Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины
Гашек раскритиковал Трампа и Путина

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек обвинил президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина в сговоре против Украины. По словам олимпийского чемпиона Нагано-98 и двукратного обладателя Кубка Стэнли, лидеры двух государств объединились для того, что разделить и ограбить нашу страну.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной, как Twitter, комментируя так называемую дизельную сделку между Трампом и Путиным. Знаменитый спортсмен увидел в этом сходство с тайными договоренностями Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера по разделу Польши и сфер влияния в Европе в корнце 1930-х.

Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины

Доминик Гашек. Источник: x.com/hasek_dominik

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"Трамп и Путин объединились, чтобы победить Украину и разграбить ее территорию, подобно тому, как Гитлер и Сталин объединились в 1939 году, чтобы захватить Польшу. Однако на этот раз результат будет совершенно иным", – эмоционально отреагировал Гашек.

Ранее чех обвинил Трампа в том, что тот ради личной выгоды готов пойти на предательство своей страны и ее граждан.

Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины

Гашек высказался о сговоре Трампа и Путина. Источник: X/Twitter Доминика Гашека

Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины

Путин и Трамп на саммите на Аляске

Отметим, что Гашек известен своей давней поддержкой Украины. Легенда мирового спорта не раз бывал в нашей стране после полномасштабного вторжения РФ.

Легенда мирового спорт сказал, что Трамп и Путин задумали против Украины

Гашек в Бородянке. Источник: Sport.ua

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек жестко раскритиковал хоккеиста сборной России Александра Овечкина за участие в предвыборном ролике путинской партии "Единая Россия".

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