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Легенда мирового спорта назвал случившееся на встрече с Путиным "плевком в лицо всем украинцам". Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,5 т.
Легенда мирового спорта назвал случившееся на встрече с Путиным "плевком в лицо всем украинцам". Видео
Двукратный обладатель Кубка Стэнли не сдержал эмоций

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал специального представителя президента США Стива Уиткоффа за слова в адрес Владимира Путина. Чешский хоккеист назвал террориста №1 массовым убийцей, преступником и террористом, а поведение американского дипломата расценил как унижение США и их союзников.

Поводом для реакции Гашека стала встреча Уиткоффа с Путиным, во время которой представитель американского президента назвал российского диктатора гуманистом. Заявление прозвучало после освобождения из российской тюрьмы гражданина США Стивена Хаббарда.

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"Нет! Путин является массовым убийцей, преступником и террористом!" – написал Гашек в социальной сети X.

По мнению бывшего вратаря, слова Уиткоффа унизили не только Соединенные Штаты, но и их союзников. Гашек подчеркнул, что подобного унижения американской стороны не было на протяжении последних 80 лет.

"Назвать Путина, преступника, убийцу и террориста, ответственного за гибель или увечья миллиона украинцев, "гуманистом" означает плюнуть в лицо всем украинцам и всему демократическому миру", – написал Гашек.

Легенда мирового спорта назвал случившееся на встрече с Путиным ''плевком в лицо всем украинцам''. Видео

Гашек возмутился словами Уиткоффа

Он также заявил, что само подобное высказывание является преступлением, поскольку, по его мнению, оно легитимизирует убийственную кампанию Путина.

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