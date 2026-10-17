''Киев-Баскет'' разгромно победил ''Черкаськи Мавпы'' в Суперлиге GGBET

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыНужна помощь в сборе средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 23 тыс. грн ($515)Люди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в БерлинеУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"Мы сбиваем все, что можем": Зеленский раскрыл цели Путина в войне и объяснил, чем будет отвечать Украина"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. ВидеоЧешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько днейЧешская спортивная ведущая вышла в эфир с декольте "до пояса". Видео собрало миллионы просмотров за несколько днейВеликобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об ученияхВеликобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об ученияхВ Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. ФотоВ Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

"Киев-Баскет" разгромно победил "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге GGBET

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read4 мин
icon 3
"Киев-Баскет" разгромно победил "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге GGBET
Поединок состоялся в столице. Источник: ФБУ

"Киев-Баскет" ярко вернулся на домашнюю арену, уверенно обыграв "Черкасские Мавпы". Матч состоялся в столице в субботу, 17 октября, в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBet.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Черкасские Мавпы" 93:61 (23:4, 27:15, 21:20, 22:22)

"Киев-Баскет":Мэй (8 + 2 подбора + 4 передачи), Кларди (20 + 3 подбора + 5 передач), Бутко (5 + 5 подборов), Кабацюра (9 + 12 подборов), Хант (8 + 9 подборов + 3 передачи) – стартовый состав; Колаволе (15 + 2 подбора + 4 передачи), Холод (2 + 2 передачи), Маркив (8 + 2 подбора + 3 передачи), Лихой (9 + 4 подбора), Рудый (5 + 2 подбора), Малич (0), Пирогов (4 + 3 подбора).

Черкасские Мавпы:Телли (7 + 2 передачи), Марченко (11 + 3 подбора + 2 передачи), Упир (9 + 3 подбора + 4 передачи), Коровяков (20 + 10 подборов + 4 передачи), Верещака (3 + 3 подбора) – стартовый состав; Войденко (0 очков), Фесун (0), Голенков (10 + 3 подбора + 3 передачи), Саенко (1 + 3 подбора).

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 27,0 т.
Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"
icon 27,0 т.
Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 15,8 т.
Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"
icon 15,8 т.
Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 3,3 т.
"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины
icon 3,3 т.
"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины
''Киев-Баскет'' разгромно победил ''Черкаськи Мавпы'' в Суперлиге GGBET

"Киев-Баскет" – "Черкасские Мавпы". Источник: ФБУ

Ключевые моменты матча

Подопечные Валерия Плеханова начали игру с тотального доминирования, которое вылилось в 19-очковое преимущество уже после первой четверти, а к большому перерыву отрыв вырос еще больше – до 31 очка. Хозяева доминировали на щите, значительно лучше и чаще бросали с периметра, удачно использовали ошибки соперника и в итоге не дали ему шансов отыграться – уверенная победа "Киев-Баскета" на домашнем паркете.

Герой матча

Кэмерон Кларди. Большую часть своих статистических показателей американец набрал еще в первой половине матча, внеся существенный вклад в огромный отрыв, который его команда обеспечила к большому перерыву. На счету легионера: 20 очков и 5 результативных передач за 25 минут на паркете. Показатель эффективности – 23.

Выше только у Евгения Коровякова – 30. Ветеран – яркая часть сегодняшнего выступления "Черкасских обезьян". Опытный игрок набрал 20 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 результативные передачи.

''Киев-Баскет'' разгромно победил ''Черкаськи Мавпы'' в Суперлиге GGBET

"Киев-Баскет" — "Черкасские Мавпы". Источник: ФБУ

Цифры матча

37 очков – наибольший отрыв в сегодняшнем матче, которого добились игроки "Киев-Баскета".

51:36 – подборы в пользу "Киев-Баскета", в том числе 15 на чужом щите против 8.

36:24 – преимущество "Киев-Баскета" по очкам в "краске".

24/31 – больше брошенных и реализованных штрафных у хозяев. У гостей – 14/23.

20:14 – больше потерь было у "Черкасских обезьян".

43:11 – полное превосходство скамейки запасных киевлян. Отметим 15 очков у запасного Колаволе.

Похожие темы
СуперлигаЧемпионат Украины по баскетболуКиев-Баскет
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться