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"Киев-Баскет" потерпел неожиданное поражение в Суперлиге GGBET

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
153
"Киев-Баскет" потерпел неожиданное поражение в Суперлиге GGBET
Поединок состоялся в столице

5 ноября во Дворце спорта "Венето" в Киеве в рамках регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET "Харьковские Соколы" обыграли "Киев-Баскет" – 80:69. Это была первая встреча команд в сезоне.

Киев-Баскет – Харьковские Соколы 69:80 (13:21, 24:19, 20:20, 12:20)

Киев-Баскет:Мэй 18 очков + 6 подборов + 7 передач, Кларди 4, Бутко 12 + 3 подбора + 2 перехвата, Кабациура 8, Хант 2 + 3 подбора – старт; Колаволе 6, Холод 4, Маркив 2, Малич 3, Пирогов 0 + 4 подбора, Лихой 10 + 3 подбора, Рудый 0.

Харьковские Соколы:Сушкин 20 очков + 4 подбора + 8 передач + 2 перехвата, Соловьев 7 + 4 подбора, Клевзуник 18 + 5 подборов + 3 передачи, Сандул 8 + 6 подборов + 2 перехвата, Хохоник 9 + 9 подборов + 8 передач + 2 перехвата – старт; Лищина 0, Клебан 5 + 5 подборов + 1 блок-шот, Безима 13 + 3 подбора + 2 передачи, Змиевский 0,

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Главное о матче

Соколы повели с первых минут и выиграли стартовую четверть 21:13. Во второй хозяева ответили отрезком 24:19 и сократили отставание до трех очков перед большим перерывом – 37:40. В третьей четверти Киев-Баскет впервые в матче вышел вперед, получив преимущество в два очка, однако увеличить его не сумел: десятиминутка завершилась вничью, 20:20, и гости подошли к финишу с преимуществом в три очка. Заключительную четверть Соколы выиграли 20:12 и довели отрыв до максимальных 15 очков.

Разница наиболее заметна в передаче мяча: 22 ассиста у Соколов против 10 у хозяев, по восемь у Егора Сушкина и Андрея Хохоника. Гости также выиграли подбор – 42 против 34.

Из-за дуги Харьковские Соколы попали 10 из 33, Киев-Баскет – 4 из 23. Хозяева точнее исполняли штрафные (21/25 против 22/30) и набрали 13 очков после потерь соперника против пяти, а также 25 очков усилиями скамейки запасных против 18.

Денис Клевзуник набрал 18 очков при 6/8 с двухочковой дистанции, Максим Безима добавил 13 очков, Андрей Хохоник остановился в шаге от трипл-дабла – 9 очков, 9 подборов и 8 передач. В составе киевлян 18 очков и 7 передач на счету Джавиона Мэя, 12 очков набрал Андрей Бутко.

Герой матча

Егор Сушкин. За 35:51 на площадке набрал 20 очков при 3/9 из-за дуги и 7/8 со штрафных, добавив 4 подбора, 8 передач и 2 перехвата. Показатель эффективности – 23.

''Киев-Баскет'' потерпел неожиданное поражение в Суперлиге GGBET

Герой матча. Источник: ФБУ

Цифры матча

22:10 – передачи в пользу "Харьковских Соколов".

15 – максимальный отрыв "Соколов" в матче.

42 – подбора у "Соколов" против 34 у "Киев-Баскета".

10/33 – трехочковые у "Соколов"; у "Киев-Баскета" 4/23.

9+9+8 – очки, подборы и передачи Андрея Хохоника.

5/3 – баланс обеих команд в чемпионате.

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