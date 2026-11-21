Киев-Баскет взял реванш у Запорожья за разгромное поражение в рамках первого круга регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET. В ходе 7-го тура подопечные Валерия Плеханова одолели команду Евгения Исакова со счетом 86:71.

Видео дня

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – Запорожье 86:71 (23:19, 32:14, 12:21, 19:17)

Киев-Баскет: Мэй (20 + 9 подборов + 7 перехватов), Колаволе (12 + 4 передачи), Лихой (7 + 4 подбора), Кабациюра (16 + 5 подборов + 2), Холод (13 + 5 подборов + 2 передачи) – старт; Пирогов (6), Бутко (2 + 2 подбора), Маркив (10), Хант (0), Рыжий (0), Малич (0).

Запорожье: Джонсон (2), Николайчук (3 + 3 подбора + 3 передачи), Пауэлл (23 + 12 подборов), Мартынов (10 + 2 передачи), Буц (2 + 7 подборов + 5 передач + 4 блока) – старт; Илеледжи (19 + 6 подборов + 2 передачи), Величко (6 + 2 подбора), Петренко (4 + 3 подбора), Климанов (2 + 1 подбор).

Ключевое из матча

Игра в Киеве началась со стремительного рывка хозяев (7:1) и последующей стабилизации происходящего на площадке гостями. Ближе к экватору первой четверти Запорожье почти сравняло счет, но киевляне снова рванули вперед, во второй раз оторвавшись от подопечных Евгения Исакова, однако не закрепив свое преимущество.

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На второй отрезок матча соперники вышли при счете 23:19. Как и в начале игры, киевляне сразу пошли вперед, утроили свое преимущество и заставили тренера соперников брать ранний тайм-аут. На этот раз Киев-Баскет сумел сохранить свой гандикап, не позволив гостям снова совершить быстрый камбэк, а вместо этого еще больше увеличил преимущество – до 22 очков.

В начале третьей четверти уже Запорожье рвануло вперед: рывок подопечных Исакова 8:0 "освежил" противостояние, но добиться существенного прогресса на табло по итогам десятиминутки гостям не удалось – хозяева успешно воспользовались ранее созданным отрывом, позволив сопернику приблизиться до +13 перед финальным рывком. И хотя Запорожье пыталось переломить ход противостояния, киевляне не собирались отдавать победу и довели дело до конца, погасив все попытки оппонентов.

Главные истории дня

Итоговый счет – 86:71.

Герой матча

Джавион Мэй. За 38 минут на паркете легионер набрал 20 очков и 9 подборов, добавив к ним еще 7 перехватов. Показатель эффективности – 28

У Запорожья дабл-дабл оформил Джулиан Пауэлл, записавший в свой актив 23 + 12 подборов. Показатель эффективности – 31.

Цифры матча

32:14 – счет второй четверти – ключевого отрезка матча, который обеспечил победное преимущество.

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29:13 – очки после потерь в пользу киевлян – еще один важный показатель, существенно повлиявший на конечный результат игры. Гости 25 раз теряли мяч. Хозяева – 13.

46:34 – подборы в пользу Запорожья, в частности 18 на чужом щите против 11.

31:18 – преимущество скамейки Запорожья. Отметим 19 очков запасного Илеледжи.

Что дальше

Завтра Киев-Баскет сыграет с Днепром (16:00), а Запорожье померяется силами с Харьковскими Соколами (13:00).