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Китай забанил Ла Лигу после слов Мбаппе про Мао Цзедуна. Что сказал футболист

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
507
Китай забанил Ла Лигу после слов Мбаппе про Мао Цзедуна. Что сказал футболист
Французский футболист угодил в грандиозный скандал

Китайская государственная телекомпания CCTV остановила трансляции чемпионата Испании после скандала вокруг Килиана Мбаппе. Нападающий мадридского "Реала" извинился перед китайцами за комментарий о меме, в котором его изобразили в образе бывшего руководителя КНР Мао Цзэдуна.

Поводом для конфликта стал выпуск ток-шоу The Bridge, в котором французского футболиста попросили назвать самый смешной мем с его участием. Мбаппе выбрал изображение, где он предстает в образе Мао Цзэдуна.

Китай забанил Ла Лигу после слов Мбаппе про Мао Цзедуна. Что сказал футболист

Мбаппе в роли Мао Дзэдуна. Источник: elestimulo.com

При этом игрок не назвал китайского лидера по имени, а лишь упомянул, что шутка связана с китайским правителем.

"Больше всего меня рассмешил тот, где мы наложили мое лицо на видео с одним парнем, китайским диктатором, кажется. Я часто использую этот мем, когда общаюсь с друзьями в интернете, во время видеоигр"", – заявил Килиан.

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Подобные мемы появились из-за шуток о влиянии Мбаппе на команды, за которые он выступает. Болельщики изображали нападающего в образах авторитарных правителей, высмеивая его роль в принятии важных решений внутри клубов и сборной Франции. Во время чемпионата мира 2026 года эту тему обыгрывали и партнеры футболиста по национальной команде. В частности, Усман Дембеле называл Мбаппе "Мобутом", проводя параллель с бывшим руководителем Заира Мобуту Сесе Секо.

Китай забанил Ла Лигу после слов Мбаппе про Мао Цзедуна. Что сказал футболист

Мбаппе изобразили как Мао Дзэдуна. Источник: elestimulo.com

Китайская государственная телекомпания CCTV приостановила трансляции испанской Ла Лиги и убрала из эфира рекламные материалы с участием футболиста, сообщило издание The Paper со ссылкой на источники, связанные с государственной телерадиокомпанией. Официального комментария CCTV на момент публикации не последовало.

Китай забанил Ла Лигу после слов Мбаппе про Мао Цзедуна. Что сказал футболист

Скриншот китайского сайта Dongqiudi, на котором видно, что в новости о "Золотом мяче" на втором месте вместо Мбаппе написано "такого человека не существует" или "человек не найден". Источник: EFE/ Donggiudi

Кроме того, о прекращении коммерческого сотрудничества с Мбаппе объявили китайские компании Dongpeng Beverage Group, Mengniu и Milkground. Платформа Xiaohongshu, известная за пределами Китая как RedNote, сообщила о проверке и удалении материалов, связанных с игроком.

27 октября Мбаппе опубликовал извинения на французском, китайском и английском языках. Он признал, что его комментарий мог задеть китайцев, и подчеркнул уважение к народу страны и его истории.

"Этот комментарий был ошибкой, и сегодня я понимаю, что он задел многих людей в Китае и китайскую общину по всему миру. Прошу прощения у всех, кого могли задеть мои слова. У меня не было такого намерения. Я испытываю глубокое уважение к китайскому народу и его истории и искренне сожалею об этом", – заявил футболист.

Китай забанил Ла Лигу после слов Мбаппе про Мао Цзедуна. Что сказал футболист

Мбаппе сделал заявление. Источник: x.com/KMbappe

Министерство иностранных дел Китая также отреагировало на скандал. Представитель ведомства заявил, что слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, будут отвергнуты всеми слоями общества.

Испанская Ла Лига выразила сожаление в связи с реакцией китайских болельщиков и сообщила, что работает со своими партнерами и официальными представителями в Китае.

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