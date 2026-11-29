В последние годы в большинстве стран мира украинцев считают сверхлюдьми, которые изо всех сил отстаивают свою независимость. А в мужской сборной по баскетболу, которая борется за путевку на чемпионат мира-2027 и 29 ноября сыграет против Черногории, есть настоящие супергерои. Их имена с улыбкой раскрыл вчерашний именинник "сине-желтых", форвард азербайджанского "Орду" Артем Ковалев.

Видео дня

Каждый матч – это испытание характера, которое украинские болельщики переживают вместе. GGBET, титульный спонсор Федерации баскетбола Украины и сборной, рядом в этот решающий вечер. Поддерживай наших вместе с GGBET!

"Первым супергероем был бы Илья Тыртышник. Он был бы Супер Мышью. У него большие уши, и он похож на мышь", – с улыбкой рассказал Артем.

"Вторым был бы Дима Скапинцев. Он – профессор. Он каждый день ходит в очках, поэтому он – Доктор Стрэндж".

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"О, Саша Кобзистый. Ему всегда холодно. Поэтому он был бы супергероем, который бросал бы снег или умел замораживать – Ледяной человек (Iceman)".

Главные истории дня

"Андрей Войналович всегда бледный и боится солнца, поэтому он был бы какой-нибудь ночной птицей или кожаном". Ну, тут явно напрашивается Бэтмен.

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"Саша Ковляр – это Флэш, потому что он очень быстрый". И с этим не поспоришь, поскольку соперникам крайне трудно остановить его стремительные проходы под свою корзину.

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"Саша Липовой сказал, что он – Железный человек. Но не знаю, ну, 50 на 50. Железный человек у нас все-таки Ваня Ткаченко. Вот он действительно железный – с травмами или нет, неважно, он всегда готов играть".

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"Артем Пустовой был бы таким супергероем с большими и сильными руками. Или он мог бы быть Тором. Потянул бы на роль бога грома в сборной? Да (улыбается).

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"Лукаш, то есть Денис Лукашов – это капитан, поэтому он Капитан Америка. Он настоящий капитан и как человек очень классный, всегда поддерживает и на площадке, и за ее пределами".

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"Соколиный Глаз, то есть Hawkeye, у нас, пожалуй, Максим Шульга. Очень меткий? Да". И верно, на его счету в поединке с Португалией было 18 очков.

"Из тех, кто сейчас не играет.... Иссуф Санон. Пусть будет Веном. Черный юмор? Ну, тоже".

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"А Боби? Вячеслав Бобров пусть будет Халк. Может ли он быть страшным? На площадке – да". И правда, когда Вячеслав Бобров летит к кольцу, лучше не стоять у него на пути.

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Самого Артема Ковалева партнеры с улыбкой охарактеризовали как человека с большими руками. Поэтому здесь на ум приходит Джеймс Роудс – боевая машина из команды "Мстителей" или Баки Барнс, "Зимний солдат" из той же киновселенной.

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