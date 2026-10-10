Криштиану Роналду официально отстранен от сборной Португалии. Все подробности скандала

Криштиану Роналду временно запрещено участвовать в матчах сборной Португалии после ухода из расположения национальной команды без разрешения. Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации (FPF) открыл дело в отношении 41-летнего нападающего и присвоил разбирательству срочный статус.

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Решение принято после изучения обстоятельств ухода Роналду из расположения сборной, который произошел 30 сентября в Копенгагене перед матчем с Данией. По информации португальского издания A Bola, футболист официально отстранен на время разбирательства.

В заявлении FPF указано, что дисциплинарный совет начал производство по итогам заседания 9 октября. Материалы дела передали в дисциплинарную следственную комиссию федерации 10 октября. До завершения расследования подробности разбирательства не будут публиковаться.

При этом первоначальное автоматическое отстранение, которое действовало после ухода футболиста из расположения сборной, заменили дополнительной превентивной мерой, назначенной отдельным решением дисциплинарного органа.

Из-за чего возник конфликт Роналду с тренером

Причиной конфликта стали разногласия между Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем по поводу игрового времени нападающего. Футболист заявил, что наставник не выполнил предварительные договоренности относительно его участия в матчах национальной команды.

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По словам Роналду, изначально они договорились, что он пропустит встречи с Норвегией и Данией, чтобы контролировать физическую нагрузку. Позже тренер сообщил, что нападающий сыграет 30 минут в матче с норвежцами, однако в итоге футболист так и не вышел на поле.

После этого Роналду покинул расположение сборной, предварительно поговорив с президентом федерации Педру Проэнсой. Позже форвард публично признал, что не должен был поступать таким образом, и извинился перед партнерами по команде.

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Какое наказание грозит Роналду

Согласно статье 160 дисциплинарного регламента FPF, за необоснованный уход с тренировок, матчей или других мероприятий национальной сборной предусмотрена дисквалификация сроком от одного до шести месяцев. Для профессиональных футболистов также установлен денежный штраф в размере от 510 до 1020 евро.

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Окончательное наказание Роналду пока не объявлено. Дисциплинарный орган должен изучить обстоятельства произошедшего и вынести решение по итогам разбирательства.

При определении санкции могут учитываться признание футболистом своей ответственности и другие обстоятельства, предусмотренные регламентом. Ранее Роналду заявил, что федерация должна оценить его поступок и назначить заслуженное наказание. Он также отметил, что статус капитана сборной не дает ему права рассчитывать на снисхождение.

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До вынесения окончательного решения Роналду не сможет выступать за национальную команду. При этом отстранение касается сборной и само по себе не означает запрета на участие в матчах клубного уровня.

Что будет дальше

Дело Роналду получило срочный статус, однако сроки завершения расследования и окончательное наказание пока неизвестны. Федерация также не опубликовала подробности закрытого разбирательства.

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Будущее нападающего в национальной команде будет зависеть от решения дисциплинарного совета. Ранее главный тренер Жорже Жезуш заявлял, что Роналду сможет вернуться в сборную, если продолжит выступать за "Аль-Наср" и сам захочет снова играть за Португалию.

Таким образом, на данный момент подтверждено временное отстранение футболиста и открытие дисциплинарного дела. Информация о конкретном сроке дисквалификации появится после вынесения окончательного решения.