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"Каждый может осуждать": Свитолина ответила на вопрос, чувствует ли себя счастливой после развода с Монфисом

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
507
"Каждый может осуждать": Свитолина ответила на вопрос, чувствует ли себя счастливой после развода с Монфисом
Свитолина разошлась с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина назвала развод с французом Гаэлем Монфисом одним из главных испытаний в нынешнем году. Наша соотечественница подчеркнула, что особенно трудно ей приходится из-за своей публичности, ведь все обсуждают произходящее в ее личной жизни и следят за высказываниями.

Об этом Свитолина заявила на пресс-конференции во время Итогового турнира-2026, отвечая на вопрос, чувствует ли она себя счастливой после развода. Украинка также добавила, что сейчас старается проводить больше времени со своими близкими, пишет портал tennis365.com.

''Каждый может осуждать'': Свитолина ответила на вопрос, чувствует ли себя счастливой после развода с Монфисом

Элина Свитолина. Источник: instagram.com/elisvitolina/

''Каждый может осуждать'': Свитолина ответила на вопрос, чувствует ли себя счастливой после развода с Монфисом

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

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"Год выдался непростым. В голове было много разных мыслей. Жить на виду у всех – задача не из легких. Все выставляется напоказ, и каждый может это обсуждать или осуждать. Честно говоря, это довольно тяжело. Но мы – профессиональные спортсмены, и такова наша жизнь. Наверное, в моей ситуации сложно говорить о каком-то "сплошном" счастье, учитывая все то, с чем мне приходится сталкиваться ежедневно. Но те счастливые моменты, которые возникают у меня вместе с близкими людьми – это то, на что я могу повлиять", – сказала Свитолина.

''Каждый может осуждать'': Свитолина ответила на вопрос, чувствует ли себя счастливой после развода с Монфисом

Элина Свитолина на Итоговом турнире. Источник: instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

Элина объявила о разводе 19 октября. Она призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Сам француз заявил о том, что с украинкой они уже "давно не вместе".

Как сообщал OBOZ.UA, Эдина Свитолина озадачила фанатов накануне старта на Итоговом турнире в США.

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